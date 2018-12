Seit 200 Jahren gibt es den Weihnachstklassiker. Er ist das meist aufgenommene Weihnachtslied der Geschichte. Heiligabend ist der 200. Jahrestag von „Stille Nacht, heilige Nacht“. Angeblich ging 1818 die Orgel einer österreichischen Kapelle kaputt. Also komponierte der Priester eine Melodie zu einem Gedicht, singbar zu Gitarrenbegleitung. Der Priester hieß Joseph Mohr, der Organist Franz Gruber. Sie sangen es in der St. Nikolaus-Kirche in Oberndorf, Österreich. Heute kann jeder die Kapelle besuchen. Am 24. Wird das Lied in vielen Sprachen gesungen. Es wurde in über 300 Sprachen und Dialekte übersetzt. Es ist der meistaufgenommene Weihnachtssong aller Zeiten mit 137.315 bekannten Versionen.