Marco Pogo, Sänger der Band Turbobier, ist Punkrocker – und Arzt. Jetzt verbindet er beides: Vor einem Konzert in Wien will er jeden persönlich gegen Covid-19 impfen, der das möchte.

In Deutschland ist die Band Turbobier wohl kaum jemandem ein Begriff, in Österreich aber ist die Punkgruppe eine durchaus große Nummer: Die letzten beiden Studioalben landeten in der Alpenrepublik sehr weit oben in den Charts. Bekannt wurde sie vor einigen Jahren außerdem mit dem Song "Arbeitslos durch den Tag", eine Parodie auf Helene Fischers Hit "Atemlos durch die Nacht".

Eigentlich ist Frontmann Marco Pogo aber diplomierter Mediziner: 2012 schloss er sein Studium an der Medizinischen Universität Wien ab, konzentrierte sich danach aber eher auf die Musikkarriere. Eine Spritze setzen kann er dennoch, und möchte deshalb seine Ausbildung als Arzt mit seiner Musik verknüpfen: Bei einem Konzert am Samstag will der Turbobier-Sänger alle impfen, die das gerne möchten.

Impfung auch ohne Konzertticket

Schließlich hat er es am liebsten, wenn bei seinen Konzerten "alle eigspritzt san", wie er in einem Video auf dem Instagram-Kanal der Band erklärt. Bevor Marco Pogo also mit den anderen Musikern am Abend in der Wiener Arena auf die Bühne geht, impft er an gleicher Stelle als Arzt Dominik Wlazny, wie er mit bürgerlichem Namen heißt. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, auch kein Konzertticket – die Aktion steht allen, die noch nicht gegen Covid-19 geimpft sind, aber geimpft werden möchten, offen.

Für Kinder und Jugendlich unter 18 Jahren gibt es den Impfstoff Biontech, Erwachsene werden mit Johnson & Johnson geimpft – was praktisch ist, da bei diesem Impfstoff keine zweite Impfung nötig ist. Organisiert hat Marco Pogo die Impfaktion in Zusammenarbeit mit der Stadt Wien und SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker. Für das Ziel der Politik, die Impfungen "zu den Menschen" zu bringen, ist die Impfstraße vor dem Punk-Konzert wohl ein Paradebeispiel. Auch Pogo selbst ist politisch engagiert, er ist Gründer und Vorsitzender der Bierpartei, für die er im Wiener Bezirk Simmering im Bezirksrat sitzt.

Alkohol nach der Impfung – keine gute Idee

"Wäre ich nicht schon geimpft, dann hätte ich mich jedenfalls von einem Rock-'n'-Roll-Doktor impfen lassen", sagt Gesundheitsstadtrat Hacker. Einen Hinweis für alle Impfwilligen hat Punkrocker Marco Pogo aber noch: Direkt nach der Impfung sollte nicht zu viel Alkohol getrunken werden, da es sonst zu Nebenwirkungen kommen kann.

