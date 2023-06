von Eugen Epp Pop-Sänger Wincent Weiss zieht ein ernüchterndes Ende seiner Tour: Er geht mit einem Minus in sechsstelliger Höhe nach Hause – ein Beispiel für die Probleme in der deutschen Konzertlandschaft.

Wincent Weiss schreibt rote Zahlen: Zumindest finanziell war seine gerade zu Ende gegangene Tour mit zwölf Konzerten in ganz Deutschland ein Flop. Aus den Konzerten geht der Popsänger mit einem signifikanten Verlust heraus, sagte er dem "Hamburger Abendblatt".

"Die Arena-Tournee war für mich ein großes Minusgeschäft", gestand der 30-Jährige. "Früher war so etwas immer super, super wirtschaftlich, und jetzt habe ich hoch sechsstellig aus privater Tasche draufgezahlt." Nach seiner Aussage lag das allerdings nicht an mangelndem Interesse seitens des Publikums: Insgesamt 120.000 Fans seien zu seinen Auftritten gekommen. Geld verdient hat er damit allerdings nicht – ganz im Gegenteil: "Das erste Mal haben wir Verlust gemacht."

Wincent Weiss: Kosten für Konzerte stark gestiegen

Hintergrund: Weiss und sein Team hatten die Tour unter anderen Bedingungen geplant. Die Tickets hatte der Sänger noch vor der Corona-Pandemie verkauft, damals für 65 Euro pro Karte. In der Zwischenzeit hat sich einiges getan: Aufgrund der Pandemie musste er die Konzerte verschieben. "Die gegenwärtige Situation lässt eine volle Arena-Show, bei der sich alle sicher fühlen (sollen!), einfach noch nicht zu", erklärte Weiss damals.

Und als die Konzerte in diesem Jahr endlich wieder in gewohnter Form möglich waren, hatte die Inflation zugeschlagen. Seine Kosten hätten sich verdreifacht, sagte Weiss dem "Hamburger Abendblatt". Von den mittlerweile ebenfalls stark gestiegenen Preisen für Konzerttickets profitierte er selbst bei seiner "Vielleicht Irgendwann"-Tour nicht.

Konzert-Branche hat nach wie vor einen schweren Stand

"Aber ich wollte die Tour unbedingt machen, die Menschen haben so lange darauf warten müssen. Und nächstes Jahr mache ich eine Pause, und hoffe, dass sich die Preise dann bei meinen nächsten Konzerten wieder beruhigt haben", so der frühere DSDS-Kandidat Weiss. Seit der Pandemie tut sich die Konzertbranche schwer: Während Superstars wie Taylor Swift oder Beyoncé die Tickets förmlich aus der Hand gerissen werden, haben sich kleinere Acts immer noch nicht berappelt. Manche Künstler:innen müssen Auftritte aus finanziellen Gründen absagen oder eben selbst die Kosten tragen.

So wie Wincent Weiss, der eine gewisse Diskrepanz zwischen den Ticketpreisen deutscher Künstler:innen und großen Stars wie kürzlich Beyoncé bei ihrem Konzert in Hamburg feststellt: "Bei einem internationalen Star zahlen die Menschen die Preise offensichtlich, bei einem nationalen Star nicht. Das finde ich ein wenig schade."

Quellen: "Hamburger Abendblatt" / Wincent Weiss auf Instagram

