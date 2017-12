Was Verkäufe angeht, kennt das Musikjahr eine klare Siegerin: Helene Fischers selbstbetiteltes Album war 2017 der Topseller in Deutschland. Damit stammt die erfolgreichste Platte des Jahres zum dritten Mal innerhalb von fünf Jahren von Helene Fischer. Das hat noch kein Künstler vor ihr geschafft.

Auch Ed Sheeran kann zufrieden sein: Seine Veröffentlichung mit dem merkwürdigen Titel "÷" stand sieben Wochen auf Platz 1 der Charts und landet in der Jahresabrechnung auf dem zweiten Platz. Zudem gelang dem britischen Singer-Songwriter mit "Shape of You" der zweiterfolgreichste Song des Jahres.

Immerhin auf Platz 5 in den Jahrescharts schafft es das hauptsächlich aus aufgewärmten Hits bestehende Comeback-Album der Kelly Family. "We Got Love" konnte sich 13 Wochen in der Top 10 halten. Ihre drei Konzerte waren innerhalb kürzester Zeit restlos ausverkauft.



Die Kelly Family fasziniert die Deutschen noch immer

Wie groß das Interesse an der Kelly Family 22 Jahre nach dem Erscheinen ihres Hitalbums "Over The Hump" noch ist, lässt sich auch an einer anderen Statistik ablesen: Keine Wikipedia-Seite eines Musikers - ob national oder international - wurde in Deutschland öfter aufgerufen als die der Kellys. Wie das Markforschungsunternehmen Media Control ermittelt hat, wurde ihr Eintrag 2.551.945 Mal in den vergangenen zwölf Monaten angeklickt.



Damit liegt die Gruppe vor Ed Sheeran und Helene Fischer, die auf den Plätzen 2 und 3 rangieren. Beachtlich ist der Abstand: Die Kelly Familly hat fast eine Million Abrufe Vorsprung auf die beiden erfolgreichen Solokünstler. Es sieht ganz so aus, als sei die musizierende Familie für längere Zeit zurückgekommen.

Position Musiker Wikipedia-Seitenaufrufe 1 The Kelly Family 2.551.945 2 Ed Sheeran 1.565.269 3 Helene Fischer 1.529.508 4 Falco 1.289.857 5 Mark Forster 1.224.907 6 Nena 1.133.312 7 Ariana Grande 1.099.328 8 Linkin Park 1.071.639 9 Eminem 996.677 10 Elvis Presley 957.617