Luke Skywalker oder Harry Potter – wer ist stärker? Zwei Youtuber schicken die beiden Filmcharaktere als Lego-Figuren ins Rap-Duell. Und da geht es richtig zur Sache.

Unter Fans ist es ein beliebtes Gedankenspiel, mit dem sich viel Zeit verbringen lässt: Man lässt zwei Figuren, die sich niemals in der Realität treffen werden, gegeneinander antreten und versucht, einen Sieger zu ermitteln. Ist Diego Maradona tatsächlich ein besserer Fußballer gewesen als Lionel Messi? Ist Superman stärker als Batman? Überprüfbare Antworten gibt es dabei meist nicht – dafür aber jede Menge Diskussionsstoff.

Die Macher des Youtube-Kanals ERB widmen sich seit Jahren diesen Themen. ERB steht für "Epic Rap Battles of History". Fiktive Figuren oder historische Persönlichkeiten treffen aufeinander und versuchen, sich in einem Rap-Duell durchzusetzen. Joe Biden und Donald Trump traten schon gegeneinander an, Mutter Teresa und Sigmund Freud, Ronald McDonald und Burger King. Fast jedes der Videos wird ein viraler Erfolg, so auch die neueste ERB-Ausgabe: Luke Skywalker gegen Harry Potter.

Luke Skywalker und Harry Potter aus Lego

Das Besondere an diesem Video: Die beiden Fantasy-Figuren bestehen aus Lego und wurden liebevoll animiert. Der Umgang miteinander ist dann naturgemäß alles andere als liebevoll. "Ich habe den cooleren Stab von uns beiden", rappt Luke Skywalker und zieht sein Lichtschwert. Harry Potter behauptet: "Deine Filmreihe hat nur zwei vernünftige Episoden." Auch andere Figuren aus dem "Harry Potter"- bzw. "Star Wars"-Universum haben Gastauftritte. Insgesamt, so haben Fans nachgezählt, treten 64 verschiedene Charaktere auf.

Innerhalb von nur zwei Tagen haben das Video auf Youtube bereits deutlich mehr als drei Millionen Menschen aufgerufen. Und wie bei jedem Duell, das die ERB-Erfinder Lloyd Ahlquist und Peter Shukoff veranstalten, wird in den Kommentaren hitzig diskutiert. Vor allem aber sind die Fans begeistert von den Lyrics und der aufwendigen Lego-Kulisse. Normalerweise spielen Ahlquist und Shukoff die Figuren selbst. Immer wieder nehmen aber auch Gaststars an der bekannten Serie teil.

Quellen: ERB auf Youtube / "epicrapbattlesofhistory.fandom.com"