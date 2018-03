Mike, wer? So geht es vielen, wenn sie den Namen des derzeit wohl angesagtesten deutschen Popstars hören. Dabei ist Mike Singer tatsächlich unglaublich erfolgreich – zumindest bei jüngerem Publikum. Auf Instagram folgen dem 18-Jährigen mittlerweile 1,4 Millionen Menschen. Mehr als 350.000 haben seinen Facebook- und mehr als 600.000 seinen Youtube-Kanal abonniert. Das offizielle Video zu seiner Single "Deja Vu" aus dem gleichnamigen Album hat dort schon mehr als 19 Millionen Aufrufe. Genau wie sein erstes Album "Karma" schoss auch das zweite gleich auf Platz eins der deutschen LP-Charts. Wo er auftaucht, ist Kreischalarm angesagt und seine (überwiegend weiblichen) Fans fallen bei seinem Anblick reihenweise in Ohnmacht. Im Januar musste sogar eine Autogrammstunde von dem Teenager abgebrochen werden, weil der Andrang zu groß war.

Mike Singer, der "deutsche Justin Bieber"

Privatlehrer-Unterricht via Skype

Vergangenes Jahr ging Singer auch unter die Schauspieler. In der Jugendserie "Spotlight" auf dem Privatsender Nick spielt er die Rolle des Luke. Sein Terminplan ist so voll, dass er von einer öffentlichen auf eine Privatschule wechselte, wie er in einem TV-Interview verriet. Seine Lehrerin unterrichtet ihn auch schon mal via Skype, wenn er unterwegs ist. Denn auch wenn der Hype um seine Person und sein Erfolg derzeit sehr groß ist: Sein Abitur will Singer, der erst seit Januar volljährig ist, trotzdem machen.