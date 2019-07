Wohin geht's im nächsten Urlaub? Diese Frage stellen sich vor den Sommerferien viele Deutsche. Doch seit den weltweiten Klima-Protesten der Fridays-For-Future-Bewegung haben die Gespräche einen Beigeschmack: Darf man angesichts des Klimawandels überhaupt noch in ein Flugzeug steigen? Darüber streiten Klima-Aktivistin Luisa Neubauer und der Hamburger FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Kruse in der neuen Folge der stern-DISKUTHEK.

Neubauer betont darin die Dringlichkeit für den Klimaschutz: "Wir sind in einem riesengroßen Krieg mit uns selbst, mit dem Planeten und mit den Ökosystemen um uns herum, die kollabieren". Mittelfristig ist für sie deshalb ein Verbot von innerdeutschen Flügen denkbar. Bedingung dafür sei allerdings der Ausbau der Deutschen Bahn. Dieser müsse zunächst vorangetrieben werden, erst dann könne man Verbote umsetzen, so Neubauer in der stern-DISKUTHEK.

Neubauer verspürt keine generelle Flugscham

Eine generelle Scham fürs Fliegen spüre sie hingegen nicht: "Wenn ich fliege, dann mache ich das aus einer absoluten Notwendigkeit heraus – und dann hilft es mir gar nichts, mich dann schlecht zu fühlen dafür", sagt Luisa Neubauer, die nach eigenen Angaben aber nur selten ins Flugzeug steigt.

Darin ist sie sich in der Debatte mit Michael Kruse einig, ihrem Mitdiskutanten in der stern-DISKUTHEK. Er wolle nicht in einer Gesellschaft leben, in der man sich dafür schämen müsse, "dass man in ein Flugzeug gestiegen ist", so der FDP-Fraktionsvorsitzende in der Hamburger Bürgerschaft. Kruse weiter: "Ich bin nicht der Meinung, dass wir diese Debatte führen sollten, indem wir lauter Verbote auferlegen." Der FDP-Politiker setzt stattdessen auf Innovationen und technischen Fortschritt. So werde beispielsweise derzeit unter anderem an einem Speziallack geforscht, der die Emissionen von Flugzeugen um bis zu vier Prozent verringern könne, so Kruse.

Die Alternativen fürs Fliegen müssen besser werden

Zentraler Punkt, und da sind sich Kruse und Neubauer in ihrer Debatte in der stern-DISKUTHEK erneut einig: Die Alternativen fürs Fliegen müssten besser werden. "In dem Moment, in dem die Alternative Bahn fahren wesentlich besser ist, werden sich viel mehr Menschen dafür entscheiden", sagt Michael Kruse.

Die vierte DISKUTHEK-Folge wird am Donnerstag, 18. Juli um 15 Uhr auf youtube.com/stern und stern.de veröffentlicht. Im Anschluss an die aufgezeichnete Diskussion findet ein Live-Talk mit Umweltökonom Grischa Perino statt.