Steffen Henssler lässt Promis mit ihren Mamas an den Herd. Pünktlich zum Muttertag wird er bei "Grill den Henssler" herausgefordert.

Am Sonntag, den 14. Mai, feiert Deutschland in diesem Jahr Muttertag. Natürlich hat sich auch der Fernsehkoch Steffen Henssler (50) für seine VOX-Show "Grill den Henssler" an diesem besonderen Tag etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die drei Promis, die ihn ab 20:15 Uhr herausfordern werden, treten jeweils gemeinsam mit ihren Müttern gegen den Profi an.

Der Influencer und Autor Riccardo Simonetti (30) wird gemeinsam mit seiner Mama Anna als Hauptgericht ein Hühnchen-Risotto zaubern. Davor gibt es eine Vorspeise von Moderatorin Aminata Belli (31) und ihrer Mutter Sabine und als Nachspeise werden Salzburger Nockerln von Model Larissa Marolt (30) und ihrer Mama Elke serviert.

Das ist die "Grill den Henssler"-Jury

Die drei Mutter-Kind-Gespanne werden von Koch-Coach Johann Lafer (65) fachkundig beraten. In der "Grill den Henssler"-Jury nehmen dieses Mal Jana Ina Zarella (46), Christian Rach (65) und Reiner Calmund (74) Platz und werden die Gerichte von Henssler und seinen Gästen bewerten. Die Show ist bereits jetzt im Streamingportal RTL+ abrufbar.