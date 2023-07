Der beliebte Sachverständige Albert Maier hat bei "Bares für Rares" aufgehört. Aber könnte er noch einmal zurückkehren?

Am Sonntag (9. Juli) flimmerte die letzte "Bares für Rares"-Folge mit dem Kunst- und Antiquitäten-Experten Albert Maier (74) über die Bildschirme des ZDF. Bei Horst Lichter (61) flossen angesichts des traurigen Abschieds sogar ein wenig die Tränen, schätzte der Moderator von "Bares für Rares" doch das geballte Fachwissen seines langjährigen Sachverständigen.

"Albert Maier ist für mich wirklich ein ganz außergewöhnlicher, toller Mensch, den ich in mein Herz geschlossen und von dem ich wahnsinnig viel gelernt habe - vor und auch hinter der Kamera", erklärte er jetzt der "Bild"-Zeitung.

Kehrt Albert Maier nach seinem "Bares für Rares"-Abschied doch nochmal zurück?

Lichter wünscht Kunst-Profi Maier, der Ende des Jahres 75 Jahre alt wird, "von Herzen, dass er noch einige Jahrzehnte Freude hat und seine Ernte, die er eingefahren hat, genießt, mit seiner bezaubernden Frau und seinem wirklich tollen Sohn, auf den er unglaublich stolz ist und das auch sein kann." Doch wird der Antiquitäten-Profi noch einmal in die ZDF-Sendung zurückkehren? Mit dem Satz "Er wird immer eine offene Türe beim gesamten 'Bares für Rares'-Team finden", scheint Lichter dies zumindest nicht auszuschließen.

Albert Maier freut sich auf seinen Ruhestand "ohne schlechtes Gewissen"

Der so gelobte Kunstexperte scheint sich indes mehr auf seinen bevorstehenden - und wohlverdienten - Ruhestand zu freuen. "In einem Alter, in dem andere in den Ruhestand gehen, kam vor zehn Jahren die Anfrage des ZDF, als Experte bei 'Bares für Rares' mitzuwirken", erklärt Maier, und fügt hinzu: "Dies reizte mich sehr, da ich in meinem langen Händlerleben reichlich Wissen angehäuft hatte und sich mir hier die Chance bot, dieses Wissen einem breiten interessierten Publikum weiterzugeben."

Seine Zeit bei "Bares für Rares" habe er "voll genossen, viel dazu gelernt, tolle Menschen kennengelernt und viel erlebt". Nun werde er jedoch 75 Jahre alt, und findet daher, dass er sich "ohne schlechtes Gewissen" in den Ruhestand zurückziehen könne. Diese Worte klingen zumindest nicht nach einer baldigen Rückkehr Albert Maiers ins ZDF.