Netflix' "Squid Game" fasziniert Zuschauer weltweit. Fans der Produktion sollten auch diesen südkoreanischen Serien eine Chance geben...

Die Popkultur Südkoreas erfreut sich in den vergangenen Jahren besonderer Beliebtheit. Sei es der internationale Durchbruch von K-Pop-Gruppen wie BTS und Blackpink, der historische Oscar-Gewinn von "Parasite" oder zuletzt der Sensationserfolg der Netflix-Serie "Squid Game" - immer mehr Menschen interessieren sich für die Unterhaltungsbranche des ostasiatischen Landes.

"Squid Game" scheint bei vielen das Interesse für sogenannte K-Dramas entfacht zu haben. Unter dem Begriff verstehen sich im allgemeinen Sprachgebrauch Serien aus Südkorea, unabhängig vom Genre. Seit Jahren baut Netflix diese Sparte immer weiter aus: Neben Eigenproduktionen kauft der Streamingdienst regelmäßig TV-Serien, die in Südkorea gute Einschaltquoten erzielten.

Diese fünf K-Dramas sind aktuell auf Netflix abrufbar und machen ähnlich süchtig wie "Squid Game":

"Sweet Home"

Der depressive Jugendliche Cha Hyun-soo (Song Kang, 27) lebt in einem heruntergekommenen Hochhaus. Eines Tages geschehen merkwürdige Dinge in und um den Gebäudekomplex: Ein tödliches Virus breitet sich aus und Menschen verwandeln sich in Monster. Hyun-soo und eine Gruppe Überlebender verschanzen sich in dem Hochhaus, um sich vor den Kreaturen zu schützen. Schon bald macht sich jedoch Misstrauen breit: Was, wenn einer der Bewohner infiziert ist und zur Bedrohung für die anderen wird?

Episoden: 10

Sprache: Koreanisch, Deutsch

Cast: Song Kang, Lee Do-hyun, Lee Si-young, Lee Jin-uk

"Vincenzo"

Park Joo-hyung (Song Joong-ki, 36) zieht im Kindesalter nach Italien und schließt sich dort später der Mafia an. Die gibt ihm den Namen Vincenzo Cassano. Jahre später flieht der Anwalt nach Seoul und versucht dort an verstecktes Gold zu kommen. Er lagert den Schatz vorübergehend in einem Gebäudekomplex ein, der jedoch von einer fremden Firma illegal eingenommen wird. Vincenzo versucht daraufhin mit allen Mitteln der Mafia, das Gebäude und das Gold zurückzugewinnen.

Episoden: 20

Sprache: Koreanisch, deutsche Untertitel

Cast: Song Joong-ki, Jeon Yeo-been, Ok Taec-yeon

"Itaewon Class"

Nachdem er den Schultyrann verprügelt hat, gerät Park Sae-ro-yis (Park Seo-joon, 32) Leben außer Kontrolle. Er verliert seinen Vater und landet nach einer weiteren Schlägerei im Gefängnis. Jahre später wagt er einen Neustart: Gemeinsam mit der Studentin Jo Yi-seo (Kim Da-mi, 26) eröffnet er eine eigene Bar. Schon bald konkurriert er mit dem Gastronomie-Giganten Jangga Group. Mit dessen Gründer verbindet Sae-ro-yi eine düstere Vergangenheit...

Episoden: 16

Sprache: Koreanisch, deutsche Untertitel

Cast: Park Seo-joon, Kim Da-mi, Kwon Na-ra, Kim Dong-hee

"Kingdom"

In der Joseon-Dynastie (ab 1392) scheint sich der König mit Pocken infiziert zu haben. Kronprinz Lee Chang (Ju Ji-hoon, 39) will der mysteriösen Krankheit nachgehen und trifft bei seiner Reise durchs Land auf erschreckende Erkenntnisse. Was sich da ausbreitet, sind keine Pocken. Der König und zahlreiche andere Menschen haben sich in Zombies verwandelt. Zunächst wandeln die Untoten nur nachts umher. Schon bald werden sie aber auch tagsüber zur Bedrohung.

Episoden: 12 in zwei Staffeln + Special "Kingdom: Ashin of the North"

Sprache: Koreanisch, Deutsch

Cast: Ju Ji-hoon, Bae Doo-na, Kim Sung-kyu, Jun Ji-hyun

"Extracurricular"

Oh Ji-soo (Kim Dong-hee, 22) ist ein Musterschüler, dessen Wunsch es ist, an einer Elite-Universität aufgenommen zu werden. Um sich seine Studiengebühren zu finanzieren, betreibt der Minderjährige illegale Geschäfte im Rotlichtmilieu. Seine reiche Mitschülerin Bae Gyu-ri (Park Ju-hyun, 27) interessiert sich für das geheime Business des Außenseiters und will bei ihm einsteigen. Als einer von Ji-soos Aufträgen schiefläuft, steht seine akademische Zukunft plötzlich auf der Kippe.

Episoden: 10

Sprache: Koreanisch, Deutsch

Cast: Kim Dong-hee, Park Ju-hyun, Jung Da-bin