Eine Woche nach seiner letzten "Wetten, dass..?"-Moderation wird Thomas Gottschalk erneut durch eine Samstagabendshow führen.

Fans müssen nach Thomas Gottschalks (73) letzter "Wetten, dass..?"-Ausgabe (ZDF) am 25. November nicht lange auf ein Wiedersehen warten. Denn schon einen Samstag später steht die nächste Unterhaltungsshow mit ihm als Moderator auf dem Programm. Gemeinsam mit seiner Kollegin Victoria Swarovski (30) wird Gottschalk am 2. Dezember durch den Gala-Abend "Disney 100 - Die große Jubiläumsshow" (RTL) führen.

Filmklassiker, Promis und weltberühmte Filmsongs

Die beiden nehmen die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch 100 Jahre Disney-Geschichte, wie der Sender am heutigen 16. Oktober, dem tatsächlichen Geburtstag des Maus-Konzerns, bekannt gibt. "Angefangen bei Walt Disney und seiner Erfindung der bekanntesten Maus der Filmgeschichte, über den ersten Animationsfilm 'Schneewittchen und die sieben Zwerge' sowie tierischen Klassikern wie '101 Dalmatiner', Pixar Filmen und 'Findet Nemo'." Doch es wird auch um Blockbuster wie "Fluch der Karibik" oder "Avatar: The Way of Water" gehen sowie um die "Star Wars"-Saga und die Marvel-Filme, die beide ebenfalls zur Disney-Familie gehören.

Prominente Gäste werden auf dieser Show-Couch ebenfalls Platz nehmen. Vorab verraten hat die Produktion: Giovanni Zarrella, Motsi Mabuse, Michael Bully Herbig, Riccardo Simonetti sowie Palina Rojinski. Und als Ehrengäste sind demnach Micky und Minnie Maus mit von der Partie.

Doch damit nicht genug, zu Disney gehört schließlich auch weltberühmte Filmmusik. "Yvonne Catterfeld und Tom Beck eröffnen die Show mit ihrer Interpretation des Disney Klassikers 'Beauty and the Beast', Alexander Klaws singt 'Dir gehört mein Herz' aus dem Musical 'Tarzan', und Sasha und der kleine Julius bringen die Bühne mit 'Probiers mal mit Gemütlichkeit' aus dem Film 'Das Dschungelbuch' zum Beben", verspricht RTL. Giovanni Zarrella wird zudem den Hit "Circle of Life" aus dem Film "Der König der Löwen" performen.