Sean "Diddy" Combs hat neue Musik angekündigt. Im September veröffentlicht der Rapper nach 13 Jahren erstmals wieder ein Album.

Diddy (53) ist zurück: Der US-Rapper hat ein neues Album angekündigt. Seine letzte Platte "Last Train to Paris" veröffentlichte er im Jahr 2010 mit Dirty Money. Das letzte Solo-Album "Press Play" stammt aus dem Jahr 2006. Das neue Werk "The Love Album: Off the Grid" soll nun am 15. September 2023 erscheinen, wie der Musiker am Dienstag (22. August) bei Instagram bekannt gegeben hat. "R&B lebt", schrieb er zu einem Clip, der die Entstehungsgeschichte des Albums erklärt.

Wer singt auf seinem Album?

"Warum mache ich das? Vor allem angesichts des Erfolgs, den ich hatte, und der stressigen und tückischen Musikindustrie", erklärt Diddy im Video. "Warum sollte ich einfach hierher zurückkommen und etwas tun, was ich nicht tun müsste?" Sein Herz sei gebrochen worden und er stelle sich immer noch die Frage: "Werde ich jemals wieder lieben?", kündigt der Musiker die Liebe als Thema des Albums an.

Im Video sind Aufnahmen seiner Ex-Freundin Kim Porter (1970-2018) sowie Ex-Partnerin Yung Miami (29) zu sehen. Des Weiteren wird Diddy in dem dokumentarisch anmutenden Video im Studio begleitet, wo auch prominente Kollegen ans Mikro treten, darunter Justin Bieber (29), The Weeknd (33) und Mary J. Blige (52). Möglicherweise sind die Musiker auch auf der Platte zu hören. Der stargespickte Clip zeigt zudem weitere Kollegen wie DJ Khaled (47), die offenbar die Entstehung des Albums begleitet haben.

Zuletzt konnte Diddy mit Kollaborationen Erfolge feiern. Die Singles "Gotta Move On" mit Bryson Tiller, Ashanti und Yung Miami sowie "Creepin' (Remix)" mit Metro Boomin, The Weeknd und 21 Savage wurden mehrmals bei den Video Music Awards nominiert. Insgesamt hat Diddy viermal die Chance auf den Preis. Die Verleihung findet am 12. September (hierzulande in der Nacht auf den 13. September) im Prudential Center in Newark, New Jersey, statt.