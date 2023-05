© Dan Mullan/Getty Images / PIROSCHKA VAN DE WOUW/POOL/AFP via Getty Images

Prinzessin Anne ritt in der Prozession hinter der Kutsche.

Prinzessin Anne führt die Prozession an

Nach der Krönung Prinzessin Anne führt die Prozession an

Für Charles und Camilla ging es nach der Krönung zurück zum Buckingham Palast. Prinzessin Anne hatte in der Prozession eine besondere Rolle.

König Charles III. (74) hat sich gemeinsam mit Königin Camilla (75) als neu gekröntes Königspaar auf den Weg zum Buckingham Palast gemacht. 6.000 Mitglieder der Streitkräfte begleiteten sie auf den regnerischen Straßen. Viele Schaulustige haben sich am Wegesrand versammelt. Prinzessin Anne (72) ritt dabei hinter der "Golden State"-Kutsche, in der der Monarch und die Königin Platz genommen hatten.

Prestigeträchtige Rolle

Prinzessin Anne übernahm für die Prozession die Position der prestigeträchtigen "Gold-Stick-in-Waiting", wie der britische "Mirror" berichtet. Diese Rolle wird traditionell einer vertrauenswürdigen Person übergeben. Der König wollte damit seine Schwester für ihre jahrelange unerschütterliche Loyalität auszeichnen. Als "persönliche Adjutantin" seiner Majestät ritt die Prinzessin hinter der Kutsche von König Charles III. und Königin Camilla, nachdem sie in der Westminster Abbey gekrönt wurden. Während das Königspaar in der "Golden State"-Kutsche zurück zum Buckingham Palast fuhr, führte Anne die Prozession mit 6.000 Angehörigen der Streitkräfte an. Dabei handelt es sich um Soldaten des britischen Militärs und Streitkräfte aus dem gesamten Commonwealth.

Die "Gold State Coach" ist das absolute Prachtstück unter den Royal-Kutschen. Die Kutsche wurde erstmals von König George III. (1738-1820) genutzt und ist bei jeder Krönung seit der von Wilhelm IV. (1765-1837) im Jahr 1831 zum Einsatz gekommen. Der Earl Marshal, Edward William Fitzalan-Howard, der für die Planung der Krönung zuständig ist, sprach bereits zuvor in einem kurzen Clip davon, dass die zweite Prozession zurück zum Palast "riesig" wird, "mit allem Prunk, den Großbritannien aufbringen kann". Danach wird ein traditioneller Auftritt der Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham Palastes erwartet.