Die dänische Königin Margrethe erschien nun mit ihrer gesamten Familie auf dem Balkon von Schloss Amalienborg in Kopenhagen.

Die dänische Königin Margrethe II. hat am Sonntag (16. April) ihren 83. Geburtstag gefeiert. Die Monarchin zeigte sich auf dem Balkon von Schloss Amalienborg in Kopenhagen. Sie hatte dabei die gesamte königliche Familie um sich. Die Königin trat dänischen Medienberichten zufolge zuerst auf den Balkon hinaus, wo sie den Menschen zuwinkte, die zum Schloss gekommen waren, um sie zu feiern - nicht nur, weil sie Geburtstag hat: Königin Margrethe hat nach einer Rückenoperation im Februar nun offiziell ihre Funktion als Regentin wieder aufgenommen. Nach Margrethe traten die Söhne der Königin, Kronprinz Frederik (54) und Prinz Joachim (53), sowie Kronprinzessin Mary (51) und Prinzessin Marie (47) mit ihren Kindern auf den Balkon.

Besondere Familienfeier

Es ist laut mehreren dänischen Medienberichten das erste Mal, dass die gesamte königliche Familie gemeinsam in der Öffentlichkeit auftrat, nachdem die Königin den Kindern von Prinz Joachim im vergangenen Jahr ihre Titel als Prinzen und Prinzessinnen aberkannt hatte. In einer Pressemitteilung hatte das dänische Königshaus mitgeteilt, dass seine Kinder ab dem Jahreswechsel nur noch Graf oder Komtesse von Monpezat heißen werden. Ab dem 1. Januar 2023 tragen sie die Titel "Exzellenzen", nicht mehr "Königliche Hoheiten". Die Entscheidung soll zu Konflikten innerhalb der königlichen Familie geführt haben.

Es soll zudem das erste Mal seit fünf Jahren sein, dass sich die Königin zu ihrem Geburtstag auf Schloss Amalienborg feiern lässt. Im vergangenen Jahr blieb sie, wie schon 2019, in ihrer Sommerresidenz Marselisborg in Aarhus. In den Jahren 2020 und 2021 war es aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich, einer großen Menschenmenge zuzuwinken.

Prinz Joachim geht in die USA

In Zukunft dürfte es schwieriger werden, die gesamte Königsfamilie zusammenkommen zu lassen. Im März war bekannt gegeben worden, dass Prinz Joachim Europa den Rücken kehren wird. Der Sohn von Königin Margrethe II. und seine Ehefrau Prinzessin Marie ziehen mit der Familie in die USA, genauer gesagt in die dortige Hauptstadt Washington, D.C. Das gab das dänische Königshaus in einer Erklärung bekannt, die unter anderem in einem Instagram-Post veröffentlicht wurde.

"Am 1. September 2023 wird Seine Königliche Hoheit Prinz Joachim eine neue Position im Verteidigungsministerium als Attaché der Verteidigungsindustrie bei der dänischen Botschaft in Washington D.C. antreten", heißt es in der Mitteilung. Dort soll der Prinz "als Vertreter Dänemarks in den kommenden Jahren zur Stärkung der Verteidigungsindustrie in der Zusammenarbeit mit den USA und Kanada" beitragen.

Vor vier Jahren zogen Prinz Joachim und Prinzessin Marie, die seit 2008 verheiratet sind, laut Erklärung zusammen mit den beiden Kindern des Paares nach Frankreich. Die Familie lebt seit Sommer 2019 in Paris, der Geburtsstadt von Marie, wo das Paar für die dänische Botschaft arbeitete. Der Umzug nach Washington, D.C. soll im Sommer 2023 erfolgen. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder, der 2009 geborene Henrik und die 2012 geborene Athena. Joachim hat zudem zwei Söhne, Nikolai (23) und Felix (20), die aus der vorangegangenen Ehe mit der ehemaligen Prinzessin Alexandra (58) stammen.