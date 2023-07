Nach dem Ende seiner Abschiedstournee hat sich Elton John bei seinem großen Team bedankt. Jeder Einzelne habe zum Gelingen beigetragen.

Elton John (76) hat sich bei der Crew seiner Abschiedstournee bedankt. Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte er ein Foto von seinem Team und schrieb dazu: "Ich danke euch von ganzem Herzen."

"Jeder Einzelne von euch bringt diese Show zum Leben"

Nach dem letzten Konzert am 8. Juli in Stockholm bedankte sich der Popstar bei allen, "die an dieser Tour gearbeitet haben" und hob besonders seine "außergewöhnliche Crew, das Rückgrat jeder Show" heraus. "Von den Lichtzauberern bis hin zu den talentierten Sound- und Design-Ingenieuren und Kostümzauberern, unermüdlichen Fahrern und unglaublichen Caterern, talentierten Fotografen, unseren brillanten Partnern bei AEG, Marshall Arts und Chugg Entertainment und natürlich meiner erstklassigen Band - jeder Einzelne von euch bringt diese Show zum Leben."

Und weiter: "Ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr jeden Auftritt zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht habt und die letzten fünf Jahre der Abschiedstour mit Erinnerungen gefüllt habt, die ich nie vergessen werde."

Sein letzter Auftritt in Stockholm

Der britische Sänger hat seine seit 2018 andauernde Abschiedstournee am 8. Juli in Stockholm beendet. Dort spielte er vor Zehntausenden Zuschauern in der Tele2 Arena. Ein großer Moment nach seiner jahrzehntelangen Karriere. Auf der Bühne in Stockholm sagte er laut "BBC": "Es war mein Lebenselixier, für euch zu spielen, und ihr wart einfach großartig." Der 76-Jährige spielte unter anderem seine Welthits "I'm Still Standing", "Candle in the Wind", "Tiny Dancer" und "Rocket Man". Den Auftritt beendete John schließlich nach zweieinhalb Stunden mit den Worten "Ich hatte die wundervollste Karriere" und der letzten Zugabe "Goodbye Yellow Brick Road".

Zukünftig möchte der Weltstar mehr Zeit für seine Familie haben und mit Ehemann David Furnish (60) sowie den beiden Söhnen Zachary und Elijah auf Reisen gehen. Die Antarktis und Indien stehen etwa auf der Wunschliste, wie Furnish im April dem "Mirror" verriet.