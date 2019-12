Die ehemalige No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa (37) meldet sich künstlerisch zurück. "Ich bin seit eineinhalb Jahren wieder aktiv am Singen. In Babyschrittchen geht's voran", erzählte sie der "Bild"-Zeitung. Ab April tritt sie mit der A-Cappella-Popband medlz auf, was die Dresdener Gruppe bereits im Oktober bekanntgab: "Unsere liebe Joyce wird uns im April 2020 verlassen. An ihre Stelle tritt Nadja Benaissa, die Ihr sicher noch von den No Angels kennt. Wir wünschen Joyce für die Zukunft alles, alles Liebe und freuen uns, Nadja in unserer Mitte begrüßen zu dürfen", heißt es dort.

Ihr Leben mit HIV

Zuletzt hatte Nadja Benaissa mit ihrem Privatleben für Schlagzeilen gesorgt. Nachdem sie mehreren Ex-Freunden ihre HIV-Infektion verheimlicht hatte, war sie deswegen im August 2010 zu zwei Jahren auf Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Die Künstlerin zog sich aus der Öffentlichkeit zurück und machte ihr Abitur nach.

Wie "Bild" weiter meldet, hat die in Frankfurt am Main geborene Künstlerin ihre HIV-Infektion "unter Kontrolle" und fühle sich "topfit". "Ich bin Veganerin, mache wieder mehr Sport", wird sie zitiert. Einen neuen Mann an ihrer Seite gibt es derzeit nicht. "Ich bin Single, und es ist alles gut", so Benaissa, die sich als "glückliche Single-Mom" bezeichnet. Ihre Tochter ist inzwischen 20 Jahre alt.