Natalia Wörner hat die Dreharbeiten für das ZDF-Corona-Drama "Die Welt steht still" aufgenommen. Bis März steht sie dafür vor der Kamera.

Die Schauspielerin Natalia Wörner (53, "Unter anderen Umständen") steht derzeit für die ZDF-Produktion "Die Welt steht still" vor der Kamera. Wie der Sender bekannt gab, laufen die Dreharbeiten seit Donnerstag, den 25. Februar 2021 in Konstanz am Bodensee und Umgebung. In dem Drama spielt Wörner die Oberärztin Dr. Carolin Mellau, die zu Beginn der Coronakrise selbst an Covid-19 erkrankt war. In weiteren Rollen sind unter anderem Marcus Mittermeier (51) und Nikolai Kinski (44) zu sehen. Regie führt Anno Saul (57), das Drehbuch stammt aus der Feder von Dorothee Schön (59).

"Ich habe großen Respekt vor diesem Film, seiner Aktualität uns seinen lebensnahen und berührenden Figuren", sagt Wörner. Sie gehe in die Dreharbeiten mit dem Gefühl, diesen Film den Menschen widmen zu wollen, die in pflegerischen Berufen arbeiten, allen Ärztinnen und Ärzten und denen, "die sich tagtäglich mit dem Virus auseinandersetzen". Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich noch bis zum 26. März 2021 an, ein Sendetermin steht bislang noch nicht fest.