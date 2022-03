"Ich war schon immer eine Granate im Bett": Natascha Ochsenknecht will es wieder in der Kiste rappeln lassen

Von einer Geburt über Natascha Ochsenknechts Sexualleben bis zu Wilson Gonzalez' Verkehrskünsten ist in der neuesten Folge "Diese Ochsenknechts" alles dabei. Doch dieses Mal haut nicht Jimi Blue Ochsenknecht die Stories raus, sondern seine Mutter die Typen bei Tinder.

In den letzten Folgen von "Diese Ochsenknechts" hätte man die Show auch umbenennen können in "Dieser Jimi Blue Ochsenknecht". Doch in Folge vier zeigt die Mutter des deutschen Reality-TV-Clans, wie man dem Sohnemann die Show stiehlt. Mit Sexgeschichten zum Beispiel.

Dabei sieht es eingangs tatsächlich wieder danach aus, als würde der damals noch angehende Vater Jimi Blue Ochsenknecht die aktuelle Folge mit der Geburt seiner Tochter Snow Elanie für sich gewinnen können. Doch in dieser Woche bleibt der Sohn von Uwe Ochsenknecht auf Kuschelkurs mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc, und gemeinsam erleben sie ausnahmsweise harmonisch die Geburt der Tochter im Oktober 2021. Bei der Einladung zur Geburtsteilnahme hatte Jimi Blue Ochsenknecht jedoch erst Angst, dass im Kreißsaal auch ein Anwalt oder ein Familienberater auftauchen könnte. Klar, die kommen ja öfters sehr gerne dazu, wenn es knapp an der Hebammenfront steht, um direkt vor Ort das Rechtliche zum weiteren Kindesleben zu klären. Die Angst ging sogar so weit, dass er überlegte, ob er mit einem Freund oder Mutti zur Geburtsparty vorbeischneien sollte. Beruhigt stellt der Zuschauer dann aber fest, Jimi Blue nahm an dem Prozedere teil und das ganz mutig und alleine. Alles Weitere ist an der Stelle einfach warmherziges Baby-Geplänkel.

Natascha Ochsenknecht hat ein Fashionlabel: NO

Seine Mutter Natascha Ochsenknecht hätte wahrscheinlich aber auch keine Zeit gehabt an der Geburt teilzunehmen, denn sie ist damit beschäftigt bei Tinder einen neuen Mann zu finden. Bei einem Fotoshooting zu ihrem eigens designten Klamottenlabel "NO" – Ja, der erste Gedanke ist NEIN, aber das "NO" steht für ihre Initialen – verrät Ochsenknecht: "Ich habe mir gedacht: Vielleicht muss ich mal wieder irgendwelche Synapsen im Hirn anregen, dass ich mich mal wieder für Männer interessiere." Ihren Ex-Freund hat sie bereits auf der Plattform erspäht, der sich nun aber für sieben Jahre jünger ausgibt, als er eigentlich ist. Meist eine Taktik, um an jüngere Frauen heranzukommen, in deren Altersbegrenzung er sonst nicht passen würde.

Einmal in Plauderlaune erzählt Natascha Ochsenknecht ganz locker vom Hocker, dass sie vermutlich das letzte Mal 2019 Sex hatte. Dann überlegt sie erneut und kommt darauf, dass 2020 doch noch ein "Querschläger" dabei gewesen sein könnte. Sicher ist sie sich aber nicht mehr. Das könnte auch daran liegen, dass sie "58 Jahre alt ist und in ihrem Leben schon so einiges an Knickknack gehabt hat". Alles nicht so schlimm, denn die Ur-Mutter des Ochsenknecht-Clans geht regelmäßig zum Frauenarzt, "der macht den Weg dann wieder frei" – Ah ja!

Ochsenknecht braucht keine männliche "Luftpumpe"

Astrologisch begründet ist das aber ein Teil ihrer Natur, schließlich ist Natascha Ochsenknecht Löwe mit dem Aszendenten Schütze: "zwei Feuerzeichen, da kann man die verpassten Jahre nachholen, da rappelts dann richtig im Karton", erzählt sie. "Ich kann noch vom Kronleuchter springen, da kann der erstmal einpacken und wird eine Woche nicht rauskommen, ich war schon immer eine Granate im Bett", kündigt sie ihr Vorhaben an, wenn sie das passende Gegenstück aus dem digitalen Dating-Portal gezogen hat. Natascha Ochsenknechts Anspruch an den Zukünftigen ist jedoch gar nicht so hoch: "Heutzutage ist es ein hoher Anspruch, wenn man sagt, einer sollte ehrlich sein und keine Luftpumpe."

Bis sie Mister Right gefunden hat, vergnügt sie sich jedoch mit anderen Dingen. Treu nach dem Motto: Essen ist der Sex des Alters. So erklärt Ochsenknecht ihre Kompensationstaktik: "Bisschen Rappeln in der Kiste wäre nicht schlecht – aber dann geh ich in die Küche, hau mir ein Stück Fleisch in die Pfanne und verdränge alles durch den schönen Rosmarin-Knoblauch-Geruch."

Wilson Gonzalez wird "Super-Onkel" – vielleicht

Verdrängt hat auch ihr zweiter Sohn einiges. Wilson Gonzalez hat seit über zehn Jahren keinen Führerschein mehr. Nun ist ihm aufgefallen, dass man als "Super-Onkel" für die unzähligen Neu-Nichten und Patentöchter auch den Chauffeur spielen können sollte. So begibt sich der älteste Ochsenknecht-Sohn zu einer Fahrschule und verrät dem Fahrlehrer seine großen Führerschein-Rückgewinnungspläne. Der Enthusiasmus für den Titel "Super-Onkel" hält aber künftig nur, wenn er nicht verpflichtet sein sollte, eine MPU-Prüfung zu absolvieren. Das ist in dieser Folge aber noch nicht klar. Erstmal checkt er samt Fahrlehrer die derzeitige Straßenverkehrslage ab.

Ach ja und Cheyenne Savannah samt Anhang sind in dieser Folge nicht weiter erwähnenswert. In einem lila Look, mit lila Mütze und Lidschatten, stänkert sie das ein oder andere Mal gegen Yeliz Koc in die Kamera oder faucht ihre Mutter von der Seite an. Dabei sagt man doch so schön, dass Lila der letzte Versuch sei, aber auch die Farbe der sexuellen Frustration. Vielleicht leiht sie ihrer Mutter die Mütze ja auch mal aus.

Seit Montag, den 21. Februar, 20:15 Uhr gibt es wöchentlich eine neue Episode bei Sky des neuen Reality-TV-Formats "Diese Ochsenknechts".

