2019 ist es so weit: Noch in den ersten sechs Monaten wird die achte und finale Staffel der Hitserie "Game of Thrones" über die Bildschirme flimmern. Die Gerüchteküche brodelt seit dem Ende der siebten Staffel im Jahr 2017. Fans können es kaum erwarten, zu erfahren, wie alles enden wird. Nach und nach äußern sich immer mehr Stars über die letzten Folgen. Nun redet Nathalie Emmanuel (29, "Fast & Furious 8"), die Missandei spielt, Klartext.

"Unglaublich befriedigend"

Nathalie Emmanuel erklärte in einem Interview, das indische Medien zitieren, dass die Story in der finalen Staffel noch mal an Tempo zulegen werde. "Es gibt so viele Handlungsstränge, die zum Abschluss kommen müssen. Wir müssen sie alle zu Ende bringen, also geht das Tempo der Show in diesem Sinne weiter", so die 29-Jährige. Die Staffel werde "unglaublich befriedigend", ist sich Emmanuel sicher, meint aber auch: "Es wird unglaublich aufregend und herzzerreißend".

Weiter sagte sie, dass die finalen sechs Folgen "all die Dinge" beinhalten werden, die man von " Game of Thrones" erwarte. Allerdings - da es die letzte Staffel ist - "werden die Emotionen so viel intensiver sein". Emmanuel freue sich darauf, wenn alle Fans die Episoden endlich zu Gesicht bekommen, da sie alle "so hart" dafür geschuftet hätten. Sie warnt aber zugleich vor dem Finale: "Ich habe das Gefühl, dass die Leute ihren Verstand verlieren werden, wenn sie die letzte [Folge] anschauen."