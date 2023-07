In "Superman: Legacy" wird Nathan Fillion zum Superhelden Green Lantern.

Der Cast von "Superman: Legacy" wächst weiter: "Castle"-Star Nathan Fillion, Isabela Merced und Edi Gathegi stoßen zum DC-Film.

Der Cast von James Gunns (56) mit Spannung erwartetem neuen Superhelden-Film "Superman: Legacy" wächst weiter. Nachdem zuvor bereits Newcomer David Corenswet (30) als Titelfigur Clark Kent/Superman und "The Marvelous Mrs. Maisel"-Star Rachel Brosnahan (33) als Reporterin Lois Lane vermeldet worden waren, gibt es nun auch Neuigkeiten zum Nebendarsteller-Ensemble des Films. So wird der unter anderem aus der ABC-Serie "Castle" bekannte Darsteller Nathan Fillion (52) in "Superman: Legacy" laut "Vanity Fair" die Figur Guy Gardner verkörpern.

Diese neuen Darsteller stoßen zu "Superman: Legacy"

In den Vorlagencomics von DC ist Guy Gardner eine der Personen, die als Superheld Green Lantern bekannt sind. Neben Fillion übernehmen außerdem Isabela Merced ("Dora und die goldene Stadt", 22) und Edi Gathegi ("Startup", 44) weitere Rollen. Jungdarstellerin Merced spielt Hawkgirl, eine mit Flügeln bewehrte Superheldin, die bevorzugt mittelalterliche Waffen wie Schwerter oder Keulen einsetzt. Darsteller Gathegi verkörpert derweil Mister Terrific, einen ausgezeichneten Kämpfer und brillanten Erfinder.

Darum geht es in "Superman: Legacy"

Drehbuchautor und Regisseur Gunn erzählt in "Superman: Legacy" die Geschichte eines jüngeren Supermans, der beginnt, bei der Tageszeitung The Daily Planet zu arbeiten. Dort lernt er seine spätere große Liebe Lois Lane kennen, und wird in Metropolis zum Superhelden Superman. Die heutige Casting-Meldung lässt darauf schließen, dass "Superman: Legacy" nicht nur eine neue Version des Manns aus Stahl, sondern auch gleich eine Reihe weiterer Helden für die Zukunft des neuen DC-Kinouniversums einführen wird.

"Superman: Legacy" soll im Sommer 2025 in den Kinos starten.