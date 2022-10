© Sarah Rechbauer/Laugh and Peas Company

Nena kündigt eine große Open-Air-Tournee an - natürlich mit ihrem Hit "99 Luftballons" im Gepäck. Der Song wird 2023 stolze 40 Jahre alt.

Nena (62) geht im nächsten Jahr mit einem ganz besonderen Jubiläum wieder auf Tour. Ihr Kult-Hit "99 Luftballons" fliegt dann seit 40 Jahren um die Welt. Die "Wir gehören zusammen"-Open-Air-Tournee im Sommer 2023 führt die Sängerin nicht nur durch Deutschland. Auch in Österreich, Dänemark, Belgien, Tschechien, England und den Niederlanden steht Nena auf der Bühne.

Die ersten 12-Live-Shows unter anderem in Hamburg, Gera oder Oranienburg wurden bereits bekannt gegeben. Die Veröffentlichung weiterer Live-Termine inklusive der Festival-Shows folgt verteilt über die nächsten Wochen. Am 20. Mai fällt der Startschuss in Gelsenkirchen.

"Kein Nena-Konzert ohne die Luftballons"

Natürlich darf dann auch Nenas Mega-Hit nicht fehlen. "Solange ich auf der Bühne stehe, wird es kein Nena-Konzert ohne die Luftballons geben. Ich liebe dieses Lied", stellt die Sängerin klar.

"Lasst uns gemeinsam singen, tanzen, lachen und das Leben feiern. Denn auch in herausfordernden Zeiten dürfen wir Freude leben", betont Nena. "Ich genieße den Austausch von Energie und Liebe mit den Menschen vor, hinter und auf der Bühne und freue mich auf einen nächsten Sommer mit Euch."