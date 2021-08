Nenas nächstes Konzert steht am Sonntag an.

Nach der Absage des Nena-Konzerts in Wetzlar wurde nun auch das in Bad Segeberg abgesagt - "im gegenseitigen Einvernehmen", wie es heißt.

Ein weiteres Konzert der Musikerin Nena (61) ist abgesagt worden. Ihr Open-Air-Auftritt im Rahmen der Eventserie "Gemeinsam stark" am 21. August auf der Freilichtbühne am Kalkberg in Bad Segeberg ist gecancelt, wie der Veranstalter auf der Homepage bekanntgab. "Der Termin wird nun im gegenseitigen Einvernehmen des Veranstalters förde show concept und des Künstlerbookings abgesagt. Wir bitten um Ihr Verständnis", heißt es dort.

Die bereits gekauften Tickets können demnach an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, an denen sie erworben wurden.

Konzertabsage in Wetzlar wegen Berlin-Auftritt

In der vergangenen Woche war bereits das für September geplante Nena-Konzert beim "Strandkorb Open Air" in Wetzlar vom Veranstalter abgesagt worden. In einem Statement auf Facebook hieß es, dass das Event am 13. September "im Einvernehmen mit der Agentur der Künstlerin unmittelbar nach den jüngsten Ereignissen in Berlin abgesagt" worden sei. Der Veranstalter distanziere sich "von den Aussagen und dem Auftreten der Künstlerin". Weiter hieß es: "Es war uns wichtig und daher auch bereits im Vorfeld vertraglich vereinbart, dass die Konzerte nicht als politische Bühne genutzt werden dürfen."

"Jeder darf frei entscheiden"

Bei Nenas genanntem Berlin-Auftritt hatte sich am Wochenende davor nicht das gesamte Publikum an die Corona-Auflagen des Veranstalters der "Unter freiem Himmel"-Reihe gehalten. In den sozialen Medien kursiert ein Video-Mitschnitt, in dem Nena unter anderem erklärt: "Mir wird hier gedroht, dass sie die Show abbrechen, weil ihr nicht in eure Boxen geht." Sie überlasse es jedoch ihren Fans, "ob ihr das tut oder nicht". "Das darf jeder frei entscheiden, genauso wie jeder frei entscheiden darf, ob er sich impfen lässt oder nicht", führte die Sängerin weiter aus.

Laut ihrer Homepage steht als nächstes am Sonntag (8.8.) ein Open-Air-Konzert in Bergen auf der Ostseeinsel Rügen an. Am 19. August wird sie bei der Eventreihe "back2live - Der VR Musiksommer 2021" im bayerischen Tüssling auftreten.