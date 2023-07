Nervenkitzel pur: Die besten Thriller-Serien auf Netflix, Prime und Co.

Lust auf Nervenkitzel? Wenn der nächste Bungee-Jump oder der spontane Fallschirmsprung auf sich warten lassen, kann der Griff in die Film- und Serienkiste Abhilfe schaffen. Gut gemachte Thriller und Krimis entführen einen in die Tiefen der eigenen Emotionen, machen Angst, Adrenalin und Fluchtinstinkt spürbar und die psychischen Abgründe fiktiver Filmcharaktere greifbar – und das unmittelbar, während man gemütlich auf dem Sofa lümmelt.

Thriller haben subjektive Wirkung auf Menschen

Denn schon Star-Regisseur Alfred Hitchcock, der für den Horror-Hit "Psycho" aus dem Jahr 1960 verantwortlich ist, wusste: Ein gutes Verbrechen ist für jeden ein Spaß, so lange man nicht das Opfer ist. Doch nicht nur zur Unterhaltung ist ein guter Thriller bestens geeignet. Studien zeigen, dass Menschen Gewaltdarstellungen als "bedeutsame und wertvolle Reflexion des Lebens" wahrnehmen können. Entsprechend subjektiv ist das Empfinden des Gezeigten. Die eigenen Vorerfahrungen beeinflussen demnach, welche Bedürfnisse der Thriller befriedigt – von der Suche nach Emotions- oder Impulsregulierung bis hin zum Streben nach intensiven Gefühlserfahrungen ist alles möglich. So viel zum groben psychologischen Hintergrund des Phänomens der Faszination brutaler oder nervenaufreibender Thriller, Krimis oder Horrorfilme.

Doch was tun, wenn der nächste Binge-Watching-Anfall naht und man mit der schier überwältigenden Menge an Angeboten auf den Streaming-Diensten überfordert ist? Einen Überblick über die besten Thriller-Serien auf Netflix, Amazon Prime und Co. finden Sie in der obigen Fotostrecke. Noch mehr Lust auf Filmspaß? Hier finden Sie die besten Sommer-Filme, hier die schönsten Sommerromanzen.