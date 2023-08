"Mein Name ist Stone. Rachel Stone." In "Heart of Stone" verkörpert Gal Gadot die Hauptrolle der unzerstörbaren Geheimagentin.

von Laura Stunz Der neue Netflix-Actionfilm "Heart of Stone" versprüht "007"-Flair. Und mit "Wonder Woman" Gal Gadot bekommt James Bond endlich weibliche Konkurrenz. Export-Unterstützung liefert Matthias Schweighöfer.

Bis zum neuen "James Bond"-Film ist es noch ein langer Weg. Derzeit suchen die Macher der legendären Action-Reihe immer noch nach einem passenden Nachfolger für Daniel Craig – Chance, die "007"-freie Zeit mit neuen Actionstreifen samt tüchtigen Agenten zu füllen.

In "Heart of Stone" spielt Matthias Schweighöfer den Computer-Experten Jack, der die Missionen Stones von außen mit begleitet. © Robert Viglasky/Netflix

Und das scheint auch Netflix zu wissen. Am 11. August bringt der Streaming-Dienst einen seiner bislang größten Actionstreifen im Agentenstil heraus. Doch anders als Klassiker wie "James Bond" oder "Mission Impossible" setzen die Macher in "Heart of Stone" auf eine weibliche Agentin, die die Welt vor einem gefährlichen Gut schützen muss. Klingt vielversprechend, genau wie der Cast, der mit Stars wie "Wonder Woman" Gal Gadot, "Fifty Shades of Grey"-Darsteller Jamie Dornan und Matthias Schweighöfer nichts zu wünschen übrig lässt.

Nach "Red Notice" macht Gadot die Netflix-Welt demnach erneut als Action-Heldin unsicher. Erst 2021 spielte sie in der Action-Komödie an der Seite von Dwayne Johnson und Ryan Reynolds eine flinke, undurchsichtige Diebin, die die Zuschauer bis zum Ende des Filmes an der Nase herumführte.

"007" in weiblich: In "Heart of Stone" spielt Gal Gadot die Hauptrolle

In "Heart of Stone" geht es um Rachel Stone, eine der besten Agent:innen von "Charter", einer Organisation, die für den Weltfrieden verantwortlich ist. Ein Privatleben hat sie nicht, konzentriert sie sich voll und ganz auf den "Frieden in einer turbulenten Welt". Als plötzlich die wertvollste Waffe der dubiosen Agentur von einer Hackerin gestohlen wird, ist kurzerhand die ganze Welt in Gefahr. Denn "das Herz", wie das Team die Waffe nennt, ist so mächtig, dass es unter anderem Aktienmärkte und Flugzeuge abstürzen lassen kann. Im Trailer heißt es: "Wer das Herz besitzt, besitzt die Welt." Und so muss Stone auf ihrer nächsten Mission alles daran setzen, die Hackerin zu stoppen.

Und der Trailer zeigt: Ganz im "James Bond"-Stil dürfen sich Action-Freunde auf rasante Verfolgungsjagden, explodierende Flugzeuge, Zeppeline und Gebäude sowie Paragliding-Szenen in schwindelerregender Höhe freuen. Auch die Kulissen haben einiges zu bieten: "Heart of Stone" spielt in Südtirol an der Schnalstaler Gletscherbahn, der Wüste Senegals, in London, Reykjavik sowie in Lissabon.

Ob der Streifen, bei dem "The Aeronauts"-Macher Tom Harper Regie führte, Klassikern wie "007" und "Mission Impossible" das Wasser reichen kann, wird sich erst nach dem Netflix-Start zeigen. Potenzial für das nächste Action-Franchise hält das "Charter"-Universum jedenfalls allemal bereit.

"Heart of Stone" ist ab dem 11. August 2023 auf Netflix im Stream abrufbar.