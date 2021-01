Streaming-Riese Netflix hat für seine Nutzer eine ganz besondere Neuigkeit. Der Dienst bestätigt: "Neue Filme! Jede Woche! Das ganze Jahr!"

Dazu teilte Netflix ein rund zweieinhalbminütiges Vorschauvideo, in dem auch viele hochkarätige Stars auftauchen, die in den kommenden Blockbustern zu sehen sein werden - darunter Dwayne "The Rock" Johnson (48), Melissa McCarthy (50), Ryan Reynolds (44, "Deadpool"), Amy Adams (46), Gal Gadot (35), Jason Momoa (41), Halle Berry (54) und Chris Hemsworth (37).

Einige der Highlights

Auf der Liste an kommenden Veröffentlichungen stehen rund 70 Titel, darunter die Action-Komödie "Red Notice" mit Johnson, Reynolds und Gadot, "The Woman in the Window" mit Adams und Gary Oldman (62), Zack Snyders (54) Zombie-Streifen "Army of the Dead" mit Matthias Schweighöfer (39) und die Polit-Satire "Don't Look Up" mit unzähligen Stars wie Leonardo DiCaprio (46), Jennifer Lawrence (30) und Meryl Streep (71).