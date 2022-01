Der Streamingdienst wird 2022 unglaubliche 25 Netflix-Originale aus Südkorea veröffentlichen. Ist das nächste "Squid Game" mit dabei?

Nach dem Erfolg von "Squid Game" und "Hellbound" wird Netflix seine koreanischen Inhalte 2022 fast verdoppeln. Das gab Kang Dong-han, der Vizepräsident für Inhalte bei Netflix, am Mittwoch (19. Januar) auf einer Pressekonferenz bekannt. Während es 2021 nur 15 Produktionen waren, werden dieses Jahr 25 koreanische Filme und Serien veröffentlicht. Das sei bis heute die längste Liste von Netflix-Produktionen aus Korea.

Laut dem "The Korea Herald" hat Netflix 2021 über eine halbe Milliarde Dollar in die koreanischen Inhalte investiert. Da sich das Geld gelohnt zu haben scheint, wird die diesjährige Liste die Zahl der Ausgaben übersteigen. Das Unternehmen hat allerdings keine genaue Schätzung veröffentlicht. Den Anstieg von produzierten koreanischen Inhalten erklärte Netflix anhand von Zahlen. "Die weltweiten Sehstunden koreanischer Originale sind im Vergleich zum letzten Jahr um das Sechsfache gestiegen", sagte Kang. Ganz vorne dabei ist natürlich die Serie "Squid Game", die mit 95 Prozent der Zuschauer außerhalb Koreas zur meistgesehenen Serie aller Zeiten wurde. Entscheidend für die neue Strategie sei gewesen, dass "viele dieser Zuschauer andere koreanische Inhalte erkundeten", so Kang.

Koreanische Highlights im Überblick

Die nächste koreanische Veröffentlichung auf Netflix wird die Serie "All Of Us Are Dead" am 28. Januar sein. In dieser sitzt eine Gruppe von Schülern in ihrer Highschool fest, als eine Zombie-Invasion über sie hereinbricht. Außerdem freue sich Kang auf die Krimi-Serie "Juvenile Justice", die im Februar zu sehen sein wird und den Liebesfilm "Moral Sense", der um den Valentinstag veröffentlicht wird.

Der "Hollywood Reporter" stellt ebenfalls "All Of Us Are Dead" als Highlight vor. Als weiterer Höhepunkt wird die Serie "Money Heist: Korea - Joint Economic Area" genannt, die eine Adaption des spanischen Hits "Haus des Geldes" ist. Zudem soll der Film "Seoul Vibe" herausragen, der von den Abenteuern von Spezialkräften vor dem Hintergrund der Olympischen Spiele 1988 in Seoul handelt.