Die mit Spannung erwartete zweite Staffel ist ab dem 3. August verfügbar, mit insgesamt acht halbstündigen Folgen. Die herzerwärmende britische Netflix-Serie "Heartstopper" ist zurück und lässt die Fans erneut in eine Welt eintauchen, die geprägt ist von queeren Teenagern und einer Überdosis Romantik, die bei manchen Zuschauern regelrecht Schmetterlinge im Bauch hervorruft. Die mit Spannung erwartete zweite Staffel ist ab dem 3. August erhältlich, mit insgesamt acht halbstündigen Folgen.

"Heartstopper" ist für ihre beeindruckende Darstellung des Coming-out bekannt, was einige als die stärkste Szene in der Geschichte des Fernsehens bezeichnen. Die Handlung dreht sich um eine Gruppe queerer Teenager, ihre Gefühle, Herausforderungen und die Liebe zwischen Charlie und Nick, zwei Schülern, die sich an ihrer Schule ineinander verlieben. Die charmante Mischung aus verspielten Comic-Elementen und der romantischen Live-Action-Atmosphäre ist besonders anziehend. Die Serie ist eine Adaption der Webcomics und Graphic Novel von Alice Oseman (28), einer britischen Autorin.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Charlie (gespielt von Joe Locke), ein schmächtiger junger Mann mit einer Tendenz zur Melancholie, der nach seinem Coming-out in der Schule anfänglich gemobbt wird. An seiner Seite ist Nick (Kit Connor, bekannt aus seiner Rolle als junger Elton John in "Rocketman"), der bis dahin als Rugby-Spieler und Frauenheld galt. Die erste Staffel wurde im Frühjahr 2022 zum Hit bei denjenigen, die Geschichten über das queere Erwachsenwerden in einem entspannten Erzählstil schätzen.

Netflix mit der wohl besten Coming-out-Szene der TV-Geschichte

Die zuvor erwähnte prägnante Coming-out-Szene ereignete sich in der letzten Folge der ersten Staffel, in der der bisexuelle Nick den Mut findet, seiner Mutter (Oscar-Gewinnerin Olivia Colman) zu gestehen, dass er einen Freund hat. Diese bewegende Szene zeigt Nick sichtlich nervös, seine Atmung ist unregelmäßig, und er kämpft mit den Tränen, während er trotzdem versucht zu lächeln.

"Charlie ist mein fester Freund...", stottert er. "Ich steh immer noch auf Mädchen. Ich steh auch auf Jungs. Und ich und Charlie, wir sind zusammen. Und ich wollte nur, dass du's weißt." Seine Mutter reagiert mit bedingungsloser Liebe und umarmt ihren Sohn, indem sie sagt: "Danke, dass du es mir gesagt hast, Schatz. Es tut mir leid, wenn ich dir je das Gefühl gegeben habe, dass das nicht möglich wär."

Die zweite Staffel setzt am Tag nach diesem entscheidenden Moment an. Im Freundeskreis von Nick und Charlie ist das Chaos los. Trans-Mädchen Elle hegt mehr als nur freundschaftliche Gefühle für Tao, der aber fürchtet, dass dies ihre Freundschaft ruinieren könnte. Es gibt eine angespannte Begegnung zwischen Tara und Darcy, als Tara ihre Liebe gesteht, Darcy diese aber nicht erwidert. Imogen und Ben führen eine stürmische Beziehung, und Bücherwurm Isaac ist angesichts der komplexen Liebesverhältnisse in seiner Umgebung völlig verwirrt.

Ernste Themen mit Leichtigkeit erzählt

Die Serie greift auf eine spielerische, jedoch ernsthafte Art und Weise Themen rund um das Erwachsenwerden auf, wie sozialen Druck, schwierige Eltern-Kind-Gespräche und sogar Essstörungen.

In dieser Staffel lernen die Zuschauer auch Nicks Vater und seinen älteren Bruder kennen. Ein Highlight der Staffel ist die Klassenfahrt nach Paris, der Stadt der Liebe, begleitet von den humorvollen Lehrern Mister Ajayi und Mister Farouk.

Das Urteil, das die Fans bereits nach der ersten Staffel fällten, bleibt bestehen und wird mit der Ankündigung einer dritten Staffel nur verstärkt: "Heartstopper" ist eine warmherzige Serie, die mit Feingefühl Liebe und Respekt vermittelt. Die Geschichte dreht sich nicht um Sex, obwohl es viele Küsse gibt. Ältere Zuschauer, insbesondere Romantiker aus der LGBT-Community, betonen, wie sehr solche Geschichten lange Zeit gefehlt haben und wie sehr jeder Mensch das Privileg haben sollte, mit einer solchen Serie aufzuwachsen.