Neue deutsche Serien-Welle bei Netflix: Der Streaminganbieter hat gleich fünf deutsche Serienproduktionen für das kommende Jahr angekündigt. Was bei dem vorgestellten Angebot auffällt, ist das breite Spektrum, das damit abgedeckt werden soll - von blutrünstiger Vergangenheit hin zu einer dystopischen Zukunft.

Zukunft und Vergangenheit

Da wäre etwa die Serie "The Barbarians", die sich im Jahr 9 nach Christus zuträgt und von der Schlacht im Teutoburger Wald handelt. Der blutige Kampf germanischer Kämpfer gegen die bis dahin unbesiegbaren Legionen des römischen Reiches - das klingt nicht nur aufwendig, sondern immens kostspielig. Im Zentrum sollen dabei drei junge Menschen stehen, deren unterschiedliche Leben sich kreuzen.

Genau 2061 Jahre später als "The Barbarians" soll die angekündigte Sci-Fi-Serie "Tribes of Europa" spielen. Im Jahr 2070 hat eine Katastrophe dazu geführt, dass ganz Europa in unzählige winzige Staaten zerfallen ist. Auch darin geht es um drei Menschen, in diesem Fall Geschwister, die versuchen, im steten Machtkampf der einzelnen Stämme um die Vorherrschaft auf dem zerteilten Kontinent, über die Runden zu kommen.

Hip-Hop, Drogen und Weihnachten

In der Serie "Skylines" dreht sich alles um Hip-Hop, Geld und Verbrechen. Die in Frankfurt angesiedelte Sendung erzählt die Geschichte eines aufstrebenden Musik-Produzenten, der die Chance seines Lebens erhält. Ganz legal geht es bei seinem Weg an die Spitze aber nicht zu - im Gegenteil.

Wie eine Art "Breaking Bad" für Jugendliche mutet derweil "Don't Try This At Home" an. Darin beschließen ein Schüler und sein bester Freund, einen Onlineshop für Drogen auf die Beine zu stellen. Zu guter Letzt hat Netflix noch eine bislang unbetitelte Weihnachts-Miniserie angekündigt. Drei Folgen lang soll darin die Geschichte einer turbulenten Familie erzählt werden, die zum Fest der Liebe mit einem wohlgehüteten Geheimnis konfrontiert werden.

Mit Ausnahme des gemeinsamen Starts im kommenden Jahr ist noch für keine dieser fünf Serien-Formate ein genauer Starttermin bekannt. Mit ihnen schreibt Netflix die Anzahl an deutschen Produktionen auf insgesamt acht hoch: Bislang wurden schon "Dark", "Die Welle" und "Dogs of Berlin" auf den Weg gebracht. Letztere Serie von Christian Alvart (44) gibt es noch dieses Jahr (7. Dezember) zu sehen.