In Staffel 2 von "Heartstopper" verschlägt es Nick und Charlie in die Stadt der Liebe.

von Laura Stunz Im August wird es romantisch auf Netflix. Dann startet die zweite Staffel der queeren Serie "Heartstopper". Der erste Teaser gibt Einblicke, was Fans von der Fortsetzung erwarten können.

Sie zählt zu den beliebtesten queeren Serien aus 2022: Der Netflix-Hit "Heartstopper" löste nach seinem Release im April vergangenen Jahres einen Hype aus, auch bei den Verantwortlichen von Netflix.

Kurz nach der Veröffentlichung der ersten Staffel kündigte der Streaming-Anbieter bereits eine zweite und dritte Staffel der LGBTQ+-"Coming of Age"-Serie an. Ein neu veröffentlichter Teaser-Trailer gibt nun erste Einblicke, was Fans in der heiß ersehnten Fortsetzung erwarten wird.

Darum geht's in "Heartstopper"

"Heartstopper" beruht auf dem gleichnamigen Graphic Novel der Jugendbuchautorin Alice Oseman und erzählt die Geschichte von Nick Nelson und Charlie Spring, zweier Schüler an der "Truham Grammar School", die sich über den Sommer annähern. Während Charlie mit seiner Homosexualität offen umgeht und dafür gemobbt wird, ist Rugby-Spieler Nick zunächst sehr auf seinen Ruf bedacht und versteckt seine Sexualität. Als die beiden im neuen Schuljahr unverhofft nebeneinander gesetzt werden, lernen sie sich jedoch besser kennen und verlieben sich ineinander. Und Nick ist bereit, endlich zu seinen Gefühlen zu stehen.

Klingt nicht nur wahnsinnig romantisch, sondern ist es auch. Vielversprechend geht es in Staffel 2 weiter. Der neue Teaser-Trailer zeigt Charlie und Nick frisch verliebt in Paris, wie sie zusammen mit ihren Schulfreunden die Stadt unsicher machen. Es wird intim, gefühlvoll und gleichermaßen spannend. Wie wir aus Staffel 1 bereits wissen, steht in Staffel 2 der große Abschlussball vor der Tür.

© © Netflix / See-Saw

Neben Joe Locke als Charlie und Kit Connor als Nick kehren zahlreiche weitere bekannte Gesichter zurück auf die Leinwand, darunter William Gao, der in der Rolle des Tao herausfinden wird, ob ihn und Elle mehr verbindet, als nur enge Freundschaft. Und auch Corinna Brown als Tara, Kizzy Edgell als Darcy und Tobie Donovan als Isaac sind in der Fortsetzung mit von der Partie.

Fokus auf mentale Gesundheit

Zum Inhalt der zweiten Serie hatte Oseman bereits im vergangenen Jahr einige Details verraten. So soll es in der Fortsetzung neben Liebe und Gefühlen vor allem um das Thema mentale Gesundheit gehen.

© © Netflix / See-Saw

Wie man aus den Comics bereits weiß, leidet Charlie unter einer Essstörung. Die Fortsetzung könnte entsprechend thematisieren, wie das Paar gemeinsam mit der psychischen Erkrankung umzugehen lernt. "Das Problem mit dem Schreiben von 'Heartstopper' ist, die tieferen, dunklen Themen zu erforschen, während der Stil stetig optimistisch und hoffnungsvoll bleibt", sagte Oseman dazu im Interview mit "Digital Spy".

Neben dem Teaser-Trailer haben die Serienmacher im Rahmen des Netflix-Tulum-Events bereits die ersten zwei Minuten der ersten Folge auf Instagram geteilt, die Fans bis zum großen Release in knapp einem Monat einen weiteren Vorgeschmack auf die Fortsetzung geben. Man sieht Charlie, wie er aufwacht und eine Nachricht von Nick erhält. Während er sich für die Schule fertig macht, schreiben die beiden non-stop bis sie sich auf den Gängen der High School endlich wieder treffen.

Comic-Autorin Oseman und "Doctor Who"-Regisseur Euros Lyn, der selbst schwul ist, bieten uns mit ihrer charmanten Verfilmung der Liebesgeschichte demnach mal wieder queere Romantik pur, die das Herz erquickt.

Die zweite Staffel "Heartstopper" ist ab dem 3. August 2023 auf Netflix im Stream abrufbar.

Quelle: Netflix, "Digital Spy"