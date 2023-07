Der Sommer mit seinen lauen Nächten, heißen Tagen und endlosen Möglichkeiten ist wie gemacht für romantische Begegnungen. Nicht nur in der Realität sondern auch in der Filmwelt schafft es die Jahreszeit mit ihrer einzigartigen Atmosphäre jedes Jahr aufs Neue, Herzen höher schlagen zu lassen.

Sie ziehen uns in eine Welt der Leidenschaft und Romantik, die gleichermaßen ergreifend wie befristet ist, da sich der Sommer – und damit auch oft die Liebeserfahrung – früher oder später dem Ende neigt. Und genau das ist es, was das Genre ausmacht: Man bekommt etwas zu sehen, von dem man dann nicht will, dass es zerbricht.

"Stürmischer Beifall" für den Filmkuss

Doch auch wenn man nicht gerade seiner eigenen Sommerromanze hinterher jagt, sind romantische Sommerfilme immer eine gute Idee. Ein gut gemachter Filmkuss kann wirklich ergreifend sein. Erstmals bewusst wurde das der Filmbranche vor rund 127 Jahren, als der erste Kuss im Jahr 1896 in dem Stummfilm "The Kiss" auf der Leinwand die Gemüter erregte. Er besiegelte die große Versöhnung zweier sich liebender Menschen auf romantische Weise – und soll bei jeder Aufführung einen "stürmischen Beifall" ausgelöst haben. Liebesfilme machen also nicht nur Spaß und sind schön anzusehen, sondern können auch eigene, womöglich in Vergessenheit geratene Gefühle wieder aufkeimen lassen. Wenn das nicht vielversprechend klingt.

Die zehn schönsten Liebesfilme im Sommer

Von "Dirty Dancing" bis "Wie ein einziger Tag". Die schönsten Sommerromanzen sehen Sie in der obigen Fotostrecke. Noch mehr Lust auf Sommerfilme? Die zehn besten Filme für trübe Tage und heiße Nächte finden Sie hier.