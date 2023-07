Die Faszination von True-Crime-Geschichten ist kein Geheimnis mehr. Die Spannung von Formaten über die tiefsten Abgründe der Menschen, die zudem noch auf wahren Gegebenheiten beruhen, ist einfach einzigartig. Süchtig machend. Mitreißend und abstoßend zugleich.

Abenteuer, Spannung und Aufklärung

Das wissen auch die Streaming-Anbieter unseres Vertrauens. Netflix, Prime und Co. hauen mittlerweile ein True-Crime-Format nach dem nächsten heraus. Ob Filme, Serien oder Dokus – alles ist mit dabei. Dabei ist das Geschäft rund um wahre Verbrechen keine Neuheit mehr, auch im Bereich des Fernsehens. Bereits seit den Sechzigern läuft das True-Crime-Format "Aktenzeichen XY ... ungelöst" auf ZDF mit enormen Erfolg. Noch heute – 56 Jahre nach der ersten Ausstrahlung – fährt die Sendung regelmäßig Quotenrekorde ein.

Doch was macht wahre Verbrechen so faszinierend? Eine Studie kommt zu dem Ergebnis, dass Rezipienten vor allem das Abenteuer, die Spannung und der Nervenkitzel reizt. Ein weiterer wichtiger Grund: Der Informationsgehalt der Geschichten. Schließlich ist es ungeheuer interessant, "Einblicke in die Tat- und Ermittlungsvorgänge, die Biografie und Psychologie der Täter" zu erlangen. Aufklärung ist demnach ein weiterer wichtiger Erfolgsfaktor von True Crime. Und der verzweifelte Versuch, zu verstehen, was im Kopf von Serienmördern und Co. abgeht.

Faszination hin oder her – True-Crime-Formate feiern große Erfolge. Und weil das Angebot auf den Streamingdiensten mittlerweile schier überwältigend ist, haben wir die besten True-Crime-Serien in der obigen Fotostrecke für Sie zusammengefasst.

