Netflix geht neue Wege: Seit Donnerstag können Fans in einem Online-Shop Merchandising-Artikel zu Netflix-Produktionen erwerben.

Der Streamingriese Netflix erweitert sein Angebot und hat seit Donnerstag einen Online-Shop für seine Fans an den Start gebracht. Auf der Webseite netflix.shop finden Fans Merchandise-Produkte zu exklusiven Netflix-Inhalten. Bislang hält sich das Angebot aber noch in Grenzen, soll jedoch in den nächsten Wochen und Monaten sukzessive ausgebaut werden. Zum Launch der Seite gab es lediglich Artikel zu den Anime-Serien "Eden" und "Yasuke" zu kaufen.

Auch Fanartikel mit dem Netflix-Logo, darunter zum Beispiel Kissen und Boxershorts sollen laut Netflix ebenso in den nächsten Tagen folgen wie Merch-Artikel zur französischen Erfolgsserie "Lupin", die sogar in Kooperation mit dem Louvre entstanden sind. Außerdem kündigten die Macher bereits Waren zu den Produktionen "The Witcher" und "Stranger Things" an. US-Medien spekulieren darüber hinaus, dass es nur eine Frage der Zeit sei, dass auch für andere Kultserien wie zum Beispiel "Tiger King" oder auch "Bridgerton" nachgelegt werden wird.