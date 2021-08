Netflix lädt Fans aus aller Welt zu einem großen Online-Event ein. So kann man bei "Tudum" dabei sein.

Der Streaming-Riese Netflix veranstaltet erstmals ein weltweites Fan-Event namens "Tudum", das am 25. September stattfindet. In Anlehnung an das Geräusch, das beim Start von Filmen und Serien auf Netflix zu hören ist, nennt Netflix das Ganze kurzerhand so, wie der Beat klingt. "Tudum" findet online statt und wird ab 18.00 Uhr deutscher Zeit weltweit über YouTube, Twitter und Twitch übertragen. Unter anderem auf Instagram kündigt Netflix das Event mit einem Trailer an.

Drei Stunden Serien und Filme satt

Das Event soll laut Netflix rund drei Stunden dauern. Außerdem verspricht der Streamingdienst unter anderem exklusive Einblicke in beliebte Serien wie "Stranger Things", "Bridgerton", "The Witcher" oder "Haus des Geldes". Zahlreiche Stars aus den unterschiedlichen Produktionen werden demnach außerdem dabei sein. Im Trailer sind unter anderem Gaten Matarazzo (18), Millie Bobby Brown (17), Adam Sandler (54), Henry Cavill (38), Charlize Theron (46), Dwayne "The Rock" Johnson (49), Idris Elba (48) und Matthias Schweighöfer (40) zu sehen.

Netflix ruft Interessierte außerdem zum sogenannten Co-Streaming auf, bittet also normale User, das Event auf ihren Facebook-, Twitch- und anderen Kanälen selbst zu streamen.