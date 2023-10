In "Bodies" spielt sich die Jagd nach einem Mörder auf vier Zeitebenen ab.

von Laura Stunz "Bodies" vereint Zeitreise-, Mystery- und Crime-Elemente und gilt als Streaming-Highlight des Monats Oktober. Alle Infos zur neuen Netflix-Serie.

Mit Spannung wurde die neue Science-Fiction-Mystery-Serie von Netflix erwartet, nun ist sie endlich da: In "Bodies" brauen sich Zeitreisen, Verschwörungstheorien sowie Mystery- und Crime-Elemente zu einem unkonventionellen, aber dennoch berauschenden Streaming-Erlebnis zusammen, das ein wenig an "Dark" erinnert, dabei jedoch vollkommen neuartig daherkommt.

Im viktorianischen London von 1890 nimmt die Geschichte ihren Lauf ... © Matt Towers/Netflix

Doch zunächst von vorne: Im neuen Serienhit mit Stephen Graham ("Snatch"), Jacob Fortune-Lloyd ("Das Damengambit"), Kyle Soller ("Star Wars: Andor"), Shahara Hasan ("Greatest Days") und Shira Haas ("Die Frau des Zoodirektors") in den Hauptrollen, geht es um die Ermittlungsarbeiten von vier Ermittlern, die allesamt zum gleichen Kriminalfall mit exakt derselben Leiche ermitteln. So weit, so gut.

"Bodies": Vier Ermittler, vier Zeitebenen, ein Rätsel

Doch die Ermittler leben nicht etwa im gleichen Zeitalter, sondern in den Jahren 1890, 1941, 2023 und 2053. Als sie bemerken, dass nicht nur sie selbst, sondern auch drei andere Personen aus jeweils unterschiedlichen Zeiten am gleichen Fall arbeiten und eine Verbindung zwischen den Jahrzehnten besteht, verändert sich der Fokus ihrer Arbeit. Denn plötzlich müssen sie nicht nur einen Mord aufklären, sondern zudem verstehen, wie es zu den Überschneidungen auf den verschiedenen Zeitebenen kommen konnte.

Und es zeigt sich – abseits des Mordes – eine weitere Schnittstelle: Der rätselhafte Politiker Elias Mannix scheint etwas mit den Ereignissen zu tun zu haben. Dabei ist unklar, ob er selbst der Mörder des jungen Mannes ist, der in einer abgelegenen Seitenstraße mit einer Schusswunde im Auge gefunden wurde – oder ob nicht doch übernatürliche Mächte ihre Finger im Spiel haben. Um das schier unbegreifliche Rätsel der Verschwörung zu lösen, das sich mittlerweile über mehr als 150 Jahre erstreckt, müssen die vier Ermittler zusammenarbeiten – selbst wenn ihnen die Umstände zunächst nahezu unmöglich erscheinen.

In der Zukunft: 2053 schlüpft Shira Haas in die Rolle von Detective Constable Iris Maplewood. © Matt Towers/Netflix

Die Idee zur achtteiligen Netflix-Serie stammt aus der gleichnamigen Graphic Novel des 2021 verstorbenen britischen Comic-Autors Si Spencer und funktioniert alleine schon dadurch, dass der Zuschauer nicht nur zum Mitfiebern, sondern auch zum Miträtseln motiviert wird. Dabei profitiert die Produktion auch von den verschiedenen Zeitaltern, in denen die jeweiligen Ermittler agieren: Es mischen sich Genres, Lebensumstände sowie Gesellschaftszustände, wodurch die Serie an Mehrwert gewinnt. Ein bisschen "Dark", ein wenig "Sherlock Holmes" sowie jede Menge Mystery und Science-Fiction machen die Serie zum Streaming-Highlight des Monates.

"Bodies" ist ab dem 19. Oktober 2023 auf Netflix im Stream abrufbar.

