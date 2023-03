Disney+ hat eine Dokuserie über Ed Sheeran angekündigt. Im Vordergrund steht ein "grundehrlicher Einblick in sein Privatleben".

Ab Mai zeigt Disney+ die neue, vierteilige Dokuserie "Ed Sheeran: The Sum of It All". Der internationale Superstar öffne laut einer Pressemitteilung darin "die Türen für einen grundehrlichen Einblick in sein Privatleben". Auch ein veröffentlichter Trailer zeigt, dass es nicht nur um die Musik von Ed Sheeran (32) gehen soll. Die Serie, die ab dem 3. Mai komplett im Stream abrufbar sein wird, behandelt unter anderem auch die Erkrankung seiner Ehefrau Cherry Seaborn (30) und den Tod seines besten Freundes Jamal Edwards.

Der Sänger und seine Frau hatten den Gipfel ereicht

Alles sei "so viel besser" geworden, als Cherry in sein Leben trat, erzählt Sheeran in dem Trailer. Die beiden sind seit 2019 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter. Sie hätten ihren persönlichen Gipfel erreicht gehabt, doch sei seine Ehefrau krank geworden. "Es war richtig schlimm", sagt der Sänger. "Und dann ist plötzlich mein bester Freund Jamal gestorben."

Erst kürzlich hatte Sheeran im Zuge der Ankündigung seines neuen Albums "-", das am 5. Mai erscheint, über psychische Probleme gesprochen. Unter anderem aufgrund einer Tumor-Erkrankung seiner Frau habe er unter Depressionen gelitten. Sie habe die Diagnose während ihrer zweiten Schwangerschaft erhalten und deswegen zunächst nicht behandelt werden können, wurde er in einer Pressemitteilung seiner Plattenfirma Warner Music zitiert.

Und auch der Tod seines Freundes, der wie ein Bruder für ihn gewesen sei, war erschütternd. "Ich befand mich in einer Spirale aus Angst, Depression und Beklemmung. Ich fühlte mich, als würde ich ertrinken, mit dem Kopf unter der Oberfläche, nach oben schauend, aber nicht in der Lage, nach Luft zu schnappen", erklärte Sheeran.

Ed Sheeran: "Pläne können sich ganz schnell ändern"

Er sei gefragt worden, ob er eine Dokumentation drehen wolle, sagt er nun im Trailer weiter. Erst im Studio und danach ein Konzert? Klar, habe Sheeran sich gedacht. Doch darum gehe es in "The Sum of It All" nicht. Verlust habe sein gesamtes Leben überschattet. "Das Leben ist unberechenbar", meint Sheeran. "Pläne können sich ganz schnell ändern."

Ayo Davis, Präsidentin von Disney Branded Television, erklärt, dass man Sheeran in der Dokuserie von einer Seite zeigen wolle, "die die Fans noch nie zuvor gesehen haben". Neben diesen persönlichen Themen soll es aber trotzdem auch um die Musik des Sängers gehen. Etwa werde er die Geschichte hinter seinem Liebeslied "Perfect" erzählen oder auch exklusive Archivaufnahmen zu "Bad Habits" sollen gezeigt werden.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111