Neue Kritik an "The Crown"

In der neuen "The Crown"-Staffel wird Dianas Tod zum Thema. Schon jetzt gibt es Kritik. Das muss man über die finalen Episoden wissen.

Übertreiben es die Serienschöpfer dieses Mal? "The Crown" zeichnet die Schicksale der britischen Royals nach - seit den 1940er Jahren. In den neuen Folgen wird der Tod von Prinzessin Diana (1961-1997) vermutlich eine große Rolle spielen...

Die preisgekrönte Netflix-Serie hat zuvor schon immer wieder viel Kritik einstecken müssen. Im vergangenen Jahr kam es zum Start der fünften Staffel zu einer Kontroverse, als prominente Persönlichkeiten die Darstellung der Charaktere kritisierten und einen Hinweis für die Zuschauer forderten, um klarzustellen, dass es sich um eine fiktive Serie handelt.

Zerbeulter Mercedes lässt Schlimmes ahnen

Nun riskiert "The Crown" offenbar einen neuen Streit: In der britischen Presse sind Bilder vom Set zum Dreh der neuen Folgen aufgetaucht. Sie zeigen eine Nachbildung des zerstörten Mercedes, in dem Prinzessin Diana im August 1997 bei ihrem tödlichen Autounfall in einem Pariser Tunnel saß.

Im Oktober wurden angeblich Netflix-Crews in der französischen Hauptstadt dabei beobachtet, wie sie Dianas letzte Autofahrt rekonstruierten. Andere Szenen, die im Dezember gedreht wurden, sollen Ermittler zeigen, die das Wrack untersuchen. Während Netflix damals Medienberichten zufolge erklärte, "der genaue Moment des Unfalls" werde nicht gezeigt, sagte eine Quelle der "DailyMail": "Ich denke, viele Leute werden es ziemlich krank finden, dass sie so ins Detail gegangen sind, um nachzubilden, wie das Auto zertrümmert wurde. Ich denke, es wird eine Menge Aufregung bei der königlichen Familie hervorrufen. Wenn es eine andere Familie wäre, bin ich mir nicht sicher, ob sie es tun würden."

Gegenwind vorprogrammiert?

Bei dem Unfall am 31. August 1997 waren Dianas Partner Dodi Al-Fayed (1955-1997) und der Fahrer des Wagens, Henri Paul (1956-1997), auf der Stelle tot. Diana wurde ins Krankenhaus gebracht und starb wenig später an ihren Verletzungen. Der britische Leibwächter Trevor Rees-Jones (55) ist der einzige Überlebende des Unfalls.

Schon für die Darstellung der Ehekrise zwischen dem heutigen König Charles III. (74) und Diana gab es Kritik an "The Crown". Das Zeigen der Todesumstände könnte für noch heftigere Diskussionen sorgen. Auch weitere Folgen der letzten Staffel dürften es aber in sich haben. Die Serie wird beispielsweise angeblich auch einen großen Skandal von Prinz Harry (38) breittreten...

Das müssen die Fans über Staffel sechs von "The Crown" wissen

Die fünfte Staffel von "The Crown" endete 1997, als Prinzessin Diana von Mohamed Al-Fayed zu einem Urlaub nach St. Tropez eingeladen wurde. Die sechste und finale Staffel könnte dort ansetzen, und sich noch einige Jahre mehr vornehmen. Denn: Prinz Harrys Skandal um ein Nazi-Kostüm soll angeblich in Staffel sechs der Netflix-Serie ebenfalls zum Thema werden. Das berichtete das britische Boulevardblatt "The Sun". Der Sohn von König Charles war im Jahr 2005 beim Besuch einer Party in der Aufmachung abgelichtet worden.

Die wichtigsten Rollen der neuen Staffel

Elizabeth Debicki (32) wird in der sechsten Staffel wieder in ihre Rolle als Diana schlüpfen. Schon in Staffel fünf war sie als Mutter von Prinz William und Prinz Harry zu sehen. Auch Dominic West (53) wird als Prinz Charles zurückkehren. Imelda Staunton (67) wird erneut zu Queen Elizabeth II., Lesley Manville (67) spielt einmal mehr Prinzessin Margaret und Jonathan Pryce (75) wird wieder als Prinz Philip in Staffel sechs mitwirken. Auch auf Olivia Williams (54) in der Rolle der Camilla Parker Bowles, Khalid Abdalla (41) als Dodi Al-Fayed, Salim Daw (72) als Mohamed Al-Fayed und Bertie Carvel (45) als Premierminister Tony Blair dürfen sich die Fans freuen.

Bei Dreharbeiten in Schottland wurde zudem gerade eine schicksalshafte Begegnung rekonstruiert, wie Bilder vom Set an der Universität von St. Andrews zeigten. 2001 hatten sich Prinz William (40) und die damals bürgerliche Kate Middleton (41) an eben jenem Ort kennen und später lieben gelernt. Für "The Crown" haben Schauspieler Ed McVey und Schauspielerin Meg Bellamy die Anfänge der royalen Liebe nachgestellt. Sowohl McVey als auch Bellamy sind Newcomer auf der Schauspielbühne, ihre Rollen in "The Crown" stellen ihren bisherigen Karrierehöhepunkt dar. Luther Ford wird außerdem als Prinz Harry mit dabei sein.

Wann kommen die neuen Folgen von "The Crown"?

Ein Stardatum für die finalen Episoden der Serie ist noch nicht bekannt. Möglicherweise erscheint die sechste Staffel Ende 2023 auf Netflix.