Die 25-jährige Katharina Stark spielt die Hauptrolle in der Serie "Deutsches Haus", der eine Gaststätte ihren Namen gab

von Stefan Schmitz In dem Mehrteiler "Deutsches Haus" geht es um Deutsche und Juden, um Ignoranz und den Auschwitz-Prozess vor 60 Jahren. Das wirkt erschütternd aktuell.

Deutsch spricht die ältere Dame nur, wenn es unbedingt sein muss. Etwa im Zeugenstand des Frankfurter Auschwitz-Prozesses, der vor 60 Jahren die westdeutsche Republik erschütterte. Da steht Rachel Cohen, gespielt von Iris Berben, und brüllt die Herren, die in der SS waren, auf der Anklagebank an: "Ich will, dass Sie mich hören, dass Sie mich sehen, dass Sie mich riechen."