Neue Single "What I Want"

Neue Single "What I Want" Lena möchte Fans mit Song Mut machen

Lena Meyer-Landrut hat ihre neue Single "What I Want" veröffentlicht. Mit dem Lied möchte sie Zuhörerinnen und Zuhörern Mut machen.

Lena Meyer-Landruts (32) neue Single "What I Want" ist da. Die Sängerin hat am 16. Juni zudem das zugehörige Musikvideo veröffentlicht. Das Lied ist ein Vorbote ihres kommenden Albums.

Eindrücke können "überfordernd sein"

"Was brauche ich zum Glücklichsein - und was nicht? Was ist mir wichtig und auf was kann ich verzichten?" Laut einer aktuellen Pressemitteilung habe sich die 32-Jährige in den letzten Wochen und Monaten genau solchen Fragen gewidmet. Ihre Erkenntnisse habe Meyer-Landrut in dem neuen Song verarbeitet.

"Wir leben in wilden Zeiten, die manchmal ziemlich überfordernd sein können, weil so viele verschiedene Eindrücke gleichzeitig auf uns einprasseln", wird Meyer-Landrut in der Mitteilung zitiert. Man komme irgendwann an einen Punkt, "an dem man sich fragt, was man möchte und was nicht". Dies sei für die Sängerin "eine große und beängstigende Frage, die oft mit weitreichenden Konsequenzen, Veränderung und einer Ungewissheit verbunden ist". Daher wolle sie ihren Zuhörerinnen und Zuhörern "mit diesem Song Mut machen, keine Angst vor Veränderungen zu haben, sondern sie als neue Chance zu sehen".

"Meine Fresse ist das unglaublich!"

Der Song sei für sie auch der Beginn eines neuen Kapitels: "Einerseits habe ich riesigen Respekt vor dem, was vor mir liegt. Andererseits freue ich mich sehr, wieder zurück zu sein und bin unendlich dankbar dafür, das machen zu dürfen, was ich mache."

"Es geht endlich wieder los", schreibt Meyer-Landrut auch bei Instagram und bedankt sich bei ihren Unterstützerinnen sowie Unterstüztern, Fans und bei ihrem Team. Sie erklärt, sie habe Glück, "gesund und sicher zu sein". Die Sängerin besitze Freunde und Familie, "bei denen ich mich fallen lassen kann" und sie könne jeden Tag etwas machen, was sie liebe. Dabei besitze sie "die Möglichkeit, entscheiden zu können". Sie könne "frei denken und handeln". Ihr Fazit: "Meine Fresse ist das unglaublich!"