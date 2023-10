Neue Folgen von "Bachelor in Paradise" gibt es im November. Unter den Kandidatinnen ist dann diese ehemalige RTL-"Bachelorette" ...

Die fünfte Staffel von "Bachelor in Paradise" startet am 3. November auf RTL+. Nachdem der Sender die News auf Instagram verraten hat, wurden nun auch die Kandidaten und Kandidatinnen bekannt gegeben. Wie gewohnt bekommen ehemalige "Bachelor"- und "Bachelorette"-Teilnehmer und -Teilnehmerinnen bei "Bachelor in Paradise" eine neue Chance auf die große Liebe. Eine Premiere gibt es dieses Mal auch: Mit Melissa Damilia (28) nimmt zum ersten Mal eine ehemalige RTL-"Bachelorette" teil. Sie suchte dort 2020 nach ihrem Traummann. Ihr Happy End feierte sie mit Gewinner Leander Sacher (25). Im März 2022 gab sie jedoch die Trennung von dem Unternehmer bekannt.

Mit ihr sind in den neuen Folgen von "Bachelor in Paradise" nun diese Kandidatinnen zu sehen: Franziska (28, bekannt aus "Der Bachelor" 2022), Pamela (26, "Der Bachelor" 2023), Tamara (30, "Der Bachelor" 2023), Leyla (26, "Der Bachelor" 2023), Rebecca (28, "Der Bachelor" 2018) und Michelle (27, "Der Bachelor" 2018).

Auf der Männerseite nehmen Daniel (31, "Die Bachelorette" 2020), Adrian (27, "Die Bachelorette" 2023), Kaan (26, "Die Bachelorette" 2023), Amir (27, "Die Bachelorette" 2023 Schweiz), Steffen (28, "Die Bachelorette" 2022) und Benedikt (32, "Die Bachelorette" 2021) die Liebessuche erneut auf.

Paul Janke ist bei "Bachelor in Paradiese wieder mit von der Partie

In einer neuen Location in Thailand können die Singles ab 3. November bei "Bachelor in Paradise" entscheiden, wen sie näher kennenlernen möchten. Kult-Bachelor Paul Janke (42) wird den Kandidatinnen und Kandidaten einmal mehr als Barkeeper, aber auch als Rosenexperte mit seinen Dating-Tipps zur Seite stehen. "Es geht endlich los", freute sich dieser bereits in einer Instagram-Story. Janke steht der Ableger-Show schon seit der zweiten Staffel als beratender Barkeeper zur Verfügung. 2012 suchte er selbst als "Bachelor" die große Liebe.