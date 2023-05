Wie viele Menschen im Vereinigten Königreich interessieren sich eigentlich für die Krönung von Charles? Und was halten sie von ihrem König?

Wenn König Charles III. (74) am 6. Mai in der Westminster Abbey gekrönt wird, werden womöglich weniger Briten den Fernseher einschalten, als man vielleicht erwarten würde. In einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsunternehmens Savanta im Auftrag von "CNN" haben 40 Prozent der befragten britischen Bürgerinnen und Bürger angegeben, dass sie sich die Zeremonie ansehen möchten. 28 Prozent planen beim Krönungskonzert am Sonntag reinzuschauen, 14 Prozent möchten ein Straßenfest oder ein ähnliches Event besuchen. Knapp mehr als ein Drittel wolle nichts davon tun.

In den Altersgruppen gab es demnach deutliche Unterschiede. Rund die Hälfte der Befragten ab 55 Jahren haben angegeben, einschalten zu wollen. Bei den 35- bis 54-Jährigen seien es hingegen 37 Prozent, bei allen unter 35 Jahren sogar nur noch 31 Prozent.

Mögen die Briten König Charles III.?

Die rund 2.100 Befragten ab 18 Jahren sind geteilter Meinung, ob die britischen Royals gute Vorbilder sein können. Etwa 41 Prozent gaben demnach an, dass die Königsfamilie eine wegweisende Position einnehme könne. 44 Prozent sind allerdings nicht dieser Ansicht.

Unterschiede gibt es aber insbesondere auch bei einzelnen Mitgliedern der Familie. Am beliebtesten sind demnach Prinz William (40) und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (41). Jeweils 62 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben an, sie in einem positiven Licht zu sehen. Nur 14 respektive 13 Prozent haben eine negative Meinung über die beiden.

Von König Charles III. haben etwas weniger als die Hälfte eine wohlwollende Meinung, 23 Prozent lehnen ihn ab. Auch hier spielt jedoch das Alter der Befragten eine große Rolle. Fast zwei Drittel der Bürger ab 55 Jahren sehen Charles eher positiv, bei allen unter 35 Jahren ist es nur noch gut ein Drittel.

Gegenüber seiner Ehefrau, Königin Camilla (75), sind 34 Prozent positiv und 32 Prozent negativ gestimmt. Charles' jüngerer Sohn, Prinz Harry (38), und dessen Frau, Herzogin Meghan (41), werden sogar von 52 beziehungsweise 56 Prozent als negativ angesehen.

36 Prozent geben an, generell eine schlechtere Meinung von den Royals als noch vor zehn Jahren zu haben. Bei 21 Prozent hat sich die Einstellung zur Königsfamilie verbessert. Rund 41 Prozent haben bei sich keine Veränderung festgestellt.