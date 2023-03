Das nächste Kapitel der "Alien"-Filmreihe nimmt Gestalt an. Der Cast steht inzwischen fest, schon nächste Woche soll der Dreh starten.

Der bislang letzte Eintrag in das langlebige "Alien"-Franchise, "Alien: Covenant", liegt bereits rund sechs Jahre zurück. Nun hat das Filmstudio 20th Century Fox ein Update zu dem nächsten Streifen über die erstmals 1979 über die Kinoleinwände huschenden Xenomorphs gegeben. Demnach fällt der Startschuss für die Dreharbeiten schon am 9. März in Budapest, Ungarn, wie "Variety" aus dem Statement zitiert.

Zudem wurde eine ganze Reihe an Schauspielerinnen und Schauspielern bekanntgegeben, die in dem bislang noch titellosen "Alien"-Film mitwirken. Darunter sind David Jonsson ("Industry"), Spike Fearn ("The Batman"), Archie Renaux (25, "Shadow and Bone"), Isabela Merced (21, "Rosaline") sowie Aileen Wu ("Away from Home"). Bereits zuvor wurde verkündet, dass "Mare of Easttown"-Schauspielerin Cailee Spaeny (24) die Hauptrolle ergattern konnte.

Beim Plot hält sich das Studio noch bedeckt. Hierzu heißt es lediglich, dass der Film sich um "eine Gruppe junger Menschen auf einem fernen Planeten" dreht, die sich "in einer Konfrontation mit der furchteinflößendsten Lebensform im Universum wiederfindet". Zudem handele es sich um ein weiteres Prequel in Bezug auf die Filme mit Sigourney Weaver (73) aka Ellen Ridley.

Ein neuer Regisseur ist am Steuer

Anders als zuletzt wieder bei "Alien: Covenant" und "Prometheus" wird nicht "Alien"-Schöpfer Ridley Scott (85) die Regie übernehmen. An seiner Stelle darf sich Horror-Experte Fede Alvarez (45) in dem namhaften Film-Franchise austoben. Alvarez machte sich durch das gelungene "Evil Dead"-Remake und den ungewöhnlichen Nervenkitzel "Don't Breathe" einen Namen. Scott werde dagegen lediglich als einer der Produzenten fungieren.

Ein angestrebter Starttermin wurde bislang noch nicht kommuniziert. Durch den Drehbeginn in der kommenden Woche dürfte dieser frühestens Mitte des kommenden Jahres realistisch sein.