Michael Keaton könnte nicht nur in "The Flash" wieder zu Batman werden. Der Schauspieler soll auch in "Batgirl" mit von der Partie sein.

Ein neuer "Batgirl"-Film wird 2022 bei HBO Max Premiere feiern - und Michael Keaton (70) soll darin Batman mimen! Wie "Variety" berichtet, soll der Schauspieler neben Hauptdarstellerin Leslie Grace (26) im DC-Streifen spielen und damit in die ikonische Rolle zurückkehren.

Erstmals spielte er Bruce Wayne alias Batman in den Filmen "Batman" (1989) und "Batmans Rückkehr" (1992) von Regisseur Tim Burton (63). Er gab die Rolle jedoch während der Entwicklung eines dritten Films ab, nachdem Burton als Regisseur durch Joel Schumacher (1939-2020) ersetzt worden war. Val Kilmer (61) übernahm die Rolle in "Batman Forever". Es steht bereits fest, dass Keaton in die Rolle in "The Flash" erneut schlüpfen wird.

"The Flash", der im Herbst 2022 in die Kinos kommen wird, soll unter anderem untersuchen, was Keatons Version von Batman getrieben hat, seit er das letzte Mal zu sehen war. In der Geschichte wird Ezra Millers (29) Figur Barry Allen angeblich in die Vergangenheit reisen. Und erschafft dabei versehentlich ein weiteres Universum, das von Keatons Batman beschützt wird. In dem Film soll auch Ben Affleck (49) in einer weiteren Batman-Version auftauchen.

"Batgirl": Darum geht's

Michael Keaton sah es als Herausforderung, zu sehen, ob ihm ein Comeback gelingen könnte: "Ehrlich gesagt hatte ich immer im Hinterkopf: 'Ich wette, ich könnte zurückkehren und ihn festnageln'", sagte Keaton Mitte August über Batman in einem Interview mit "The Hollywood Reporter". Der Filmstar fügte hinzu: "Also habe ich mir gedacht: 'Nun, da sie mich jetzt fragen, lasst mich sehen, ob ich das hinbekomme.'" Bei dieser einmaligen Performance soll es nun offenbar nicht bleiben.

Der erste Solofilm um Barbara Gordon alias Batgirl soll im kommenden Jahr exklusiv zu HBO Max kommen. Leslie Grace spielt die Titelheldin, J. K. Simmons (66) wie schon in "Justice League" ihren Vater, den aus den Batman-Filmen bekannten Commissioner James Gordon. Regie führen die "Bad Boys for Life"-Macher Adil El Arbi (33) und Bilall Fallah (35).