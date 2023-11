"Im Westen nichts Neues"-Regisseur Edward Berger könnte sein nächstes Projekt gefunden haben: Wird er einen weiteren "Bourne"-Film drehen?

Über sieben Jahre liegt Matt Damons (53) letzter Auftritt als ehemaliger CIA-Attentäter Jason Bourne mittlerweile zurück. Nun befindet sich nach Informationen des US-Branchenmagazins "Deadline" beim Filmstudio Universal ein neuer Teil der Erfolgsfilmreihe in der Entwicklung. Für die Regie des potenziellen sechsten "Jason Bourne"-Films ist der in Wolfsburg geborene, deutsch-österreichisch-schweizerische Regisseur Edward Berger (53) im Gespräch. Der 53-Jährige konnte zuletzt mit dem von ihm inszenierten Remake von "Im Westen nichts Neues" (2022) sagenhafte vier Oscars erringen, darunter für den "Besten internationalen Film".

Wird Matt Damon abermals zu Jason Bourne?

Berger befindet sich nach Informationen von "Deadline" mit dem Studio Universal in Verhandlungen darüber, Konzept und Drehbuch des neuen "Bourne"-Films zu entwickeln. Auch auf dem Regiestuhl des Hollywood-Actionblockbusters soll er schließlich Platz nehmen, wenn das Projekt grünes Licht für einen Start in die Dreharbeiten erhalten sollte. Ein abgeschlossenes Drehbuch liegt nach Informationen der US-Webseite zum gegenwärtigen Zeitpunkt allerdings noch nicht vor. "Jason Bourne 6" befindet sich demnach noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium.

Von der Qualität des Skripts wird es "Deadline" zufolge dann auch abhängen, ob Matt Damon in eine seiner berühmtesten Rollen zurückkehren wird.

Spannendes Nachfolgeprojekt zu "Im Westen nichts Neues" für Edward Berger

Regisseur Berger würde mit dem neuen "Bourne"-Film, sollte er denn Wirklichkeit werden, eine weitere Stufe auf der Hollywood-Karriereleiter erklimmen. Vor seinem gigantischen Erfolg bei der diesjährigen Oscarverleihung inszenierte Berger bereits Episoden der internationalen Serien "Patrick Melrose" mit Benedict Cumberbatch (47) und "Your Honor" mit "Breaking Bad"-Star Bryan Cranston (67).

Die "Bourne"-Filmreihe begann einst im Jahr 2002 mit Doug Limans (58) "Die Bourne Identität". In bislang vier "Bourne"-Filmen spielte Superstar Matt Damon die Hauptrolle. Einzig in "Das Bourne Vermächtnis" aus dem Jahr 2012 übernahm Jeremy Renner (52) von Damon. Die gesamte Filmreihe spielte an den Kinokassen bislang über 1,6 Milliarden US-Dollar ein.