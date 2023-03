Nicolas Cage in seiner Rolle als Dracula in "Renfield".

Nicolas Cage macht Nicholas Hoult in "Renfield" das Leben zur Hölle. Ein neuer Trailer zeigt den 59-Jährigen als Graf Dracula.

Nicolas Cage (59) spielt Graf Dracula in der neuen Horrorkomödie "Renfield". Darin geht es um den titelgebenden Diener des Blutsaugers, Renfield (Nicholas Hoult, 33), der sich nach Jahrzehnten der Quälerei von seinem Arbeitgeber lossagen will. Dem exzentrischen Dracula gefällt die neue Eigensinnigkeit seines Butlers jedoch wenig, er beschließt jedem Schaden zuzufügen, der Renfield am Herzen liegt. Und genau das wird für ihn zum großen Problem: Schließlich hat sich Renfield erst kürzlich in eine Polizistin (Awkwafina, 34) verliebt.

Der finale Trailer zeigt Cage in seiner vollen Blüte als furchterregender Graf Dracula. Sein Gesicht ist blass geschminkt, er trägt ein Gebiss voller Fangzähne und seine schwarzen Haare sind nach hinten gegelt. Zusätzlich trägt er lange Fingernägel, seine Augen sind stets weit aufgerissen und seine Kleidung ist edel und düster.

Renfield besucht Selbsthilfegruppe

"Renfield, dein einziger Sinn im Leben ist, mir zu dienen", hört man Dracula im Teaser sagen. Sein treuer Begleiter wendet sich jedoch an eine Selbsthilfegruppe, um sich von seinem narzisstischen Boss zu lösen. Ob er endlich seine lang erwünschte Freiheit erlangt, sehen Kinobesucher ab dem 20. April.