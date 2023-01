Im zweiten Trailer von "Scream 6" dürfen Fans nun einen ersten Blick auf Rückkehrerin Hayden Panettiere werfen.

Paramount Pictures hat einen weiteren Trailer zum kommenden Horror-Sequel "Scream 6" veröffentlicht - durch den die Vorfreude auf den Kinostart am 9. März 2023 steigen dürfte. Erstmals ist darin die Rückkehrerinnen Hayden Panettiere (33) zu sehen, die bereits 2011 im vierten Teil der Filmreihe mitgewirkt hat.

Zum ersten Mal in der "Scream"-Geschichte wütet Ghostface durch die Straßen von New York City. Panettiere schlüpft in ihre alte Rolle der Kirby Reed und trifft wieder auf Gale Weathers-Riley, gespielt von Courteney Cox (58), mit der sie ebenfalls in Teil vier zu sehen war. An der Seite von "Wednesday"-Star Jenna Ortega (20) und Melissa Barrera (32), die die Halbschwestern Tara und Sam mimen, nehmen sie es mit dem blutrünstigen Killer unter der Maskenfratze auf.

"Dieser Ghostface ist nicht wie die anderen"

Nachdem Tara und Sam sowie die Zwillinge Chad (Mason Gooding, 26) und Mindy (Jasmin Savoy Brown, 28) die jüngste Mordserie von Ghostface überlebt haben, verlassen sie ihre Heimatstadt Woodsboro, um in New York City ein neues Leben zu beginnen. Doch auch im "Big Apple" finden sie keine Ruhe vor Ghostface.

Kirby und Gale könnten den Schwestern eine große Hilfe sein, schließlich haben sie bereits Erfahrung mit dem maskierten Killer. "Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit", erklärt Kirby im neuen Trailer mit Blick auf Gale, nachdem sie auf Tara und Sam getroffen sind. Kirby ist sich allerdings auch sicher: "Dieser Ghostface ist nicht wie die anderen." Wie der Kampf ausgeht, können Fans ab dem 9. März in den deutschen Kinos sehen.

Ganz neu mit dabei in "Scream 6" sind Samara Weaving ("Ready or Not", 30), Tony Revolori ("Spider-Man: No Way Home", 26) und Jack Champion ("Avatar: The Way of Water"). Regie bei Teil sechs der Horror-Reihe führen - wie schon bei "Scream" - Matt Bettinelli-Olpin (44) und Tyler Gillett (40) nach einem Drehbuch von James Vanderbilt (47) und Guy Busick.