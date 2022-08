Queen Elizabeth bleibt in Schottland

Neuer britischer Premierminister Queen Elizabeth bleibt in Schottland

Neue Sorgen um den Gesundheitszustand von Queen Elizabeth II.: Den neuen Premierminister wird sie erstmals nicht in London empfangen.

Anfang kommender Woche wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Boris Johnson (58) als britischer Premierminister feststehen. Queen Elizabeth II. (96) wird Johnsons Nachfolger allerdings in einem Bruch mit der Tradition auf Schloss Balmoral in Schottland ernennen, und nicht wie bisher im Buckingham Palast in London. Das berichtet die britische BBC.

Die Queen leidet unter "Mobilitätsproblemen"

Die für den Dienstag geplante formelle Zeremonie wird demnach in der schottischen Sommerresidenz der Queen stattfinden, da die 96-Jährige unter "Mobilitätsproblemen" leidet. Für den künftigen Premierminister soll so Planungssicherheit geschaffen werden, um eventuell notwendige Änderungen in letzter Minute auszuschließen. Um Johnsons Nachfolge ringen Außenministerin Liz Truss (47) und Ex-Finanzminister Rishi Sunak (42).

Queen Elizabeth II. wird mit Johnsons Nachfolger den 15. Premierminister ihrer 70-jährigen Regentschaft ernennen. Die Regierungschefs wurden zuvor traditionell im Buckingham Palast in London ernannt. Die Monarchin verbringt derzeit auf ihrem schottischen Anwesen in Balmoral ihre Sommerpause.