von Sarah Schierack Ein Schlüsselroman zur Causa Reichelt? Knapp 70 Prominente werben in Videos für das Buch "Noch wach?" von Benjamin von Stuckrad-Barre – und heizen damit die Gerüchte um das Werk weiter an.

Jan Delay steht auf einer Wiese, Christian Ulmen fährt gerade Auto, Caro Daur schaltet sich aus Los Angeles zu: Sie sind drei von insgesamt rund 70 Musikern, Schauspielerinnen, Autorinnen und weiteren Prominenten, die in mehreren Werbevideos für das neue Buch von Benjamin von Stuckrad-Barre auftreten, unter ihnen auch Lena Meyer-Landrut, Klaas Heufer-Umlauf, Joko Winterscheidt und die Journalistinnen Anja Reschke und Caren Miosga. „Noch wach?“ lautet der Name des Romans, der in drei Wochen erscheinen soll – und schon jetzt als das am heißesten erwartete Buch des Frühjahrs gilt.