Neuer Song "Single Soon" Selena Gomez dankt Fans für "all die Liebe"

Mit "Single Soon" hat Selena Gomez "ein lustiges kleines Lied" veröffentlicht. Auf Instagram dankt sie ihren Fans für die Unterstützung.

Selena Gomez (31) hat sich nach der Veröffentlichung ihres neuen Songs "Single Soon" auf Instagram für die Unterstützung ihrer Fans bedankt. "Danke für all die Liebe zu 'Single Soon', Leute", schreibt sie zu einem Bild, das offenbar aus dem am 25. August veröffentlichten Musikvideo stammt. Sie macht zudem klar, dass hinter dem Song mehr steckt, als man auf den ersten Blick vielleicht annehmen könnte.

Schon seit einiger Zeit werde sie nach neuer Musik gefragt und "Single Soon" sei "ein lustiges kleines Lied", das ihrer Ansicht nach perfekt zum Ende des Sommers passe, kündigte Gomez vor einer Woche an. In dem Song überlegt sie zunächst, wie sie mit einem Partner Schluss machen sollte, bevor sie unter anderem singt: "Ich date, wen ich will / Gehe aus, so lange ich will / Ich mache, was ich will".

"Es ist eine verspielte Hymne darauf, wie man sich in der eigenen Haut wohlfühlt und die eigene Gesellschaft liebt", erklärt die Sängerin und Schauspielerin nun auf Instagram. Und dabei soll der Spaß nicht zu kurz kommen, wie sie nicht nur im Video zeigt. Denn es mache "auch wirklich Spaß [zu dem Song] zu tanzen", schreibt sie weiter.

Selena Gomez und die "Freiheit von Beziehungen"

Auch wenn Fans laut Gomez noch etwas auf ihr kommendes Album warten müssen, hat sie bereits im Februar angedeutet, dass ihre Zuhörinnen und Zuhörer offenbar weitere Lieder mit ähnlichem Inhalt erwarten können.

"Wenn es nach mir ginge, würde ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang Balladen schreiben, aber ich möchte Musik produzieren, die die Leute zum Lächeln bringt", erklärte sie im Gespräch mit "Vanity Fair". Die Musik, an der sie derzeit arbeite, handle "von echten Dingen, die ich durchlebe". Sie sei "wirklich kraftvoll, stark und sehr poppig. Das Thema im Allgemeinen ist Freiheit - Freiheit von Beziehungen, Freiheit von der Dunkelheit."