An Apache 207 führt in dieser Woche in den Charts offenbar kaum ein Weg vorbei. Mit seinem neuen Album sichert er sich den Thron.

Seit Wochen ist Apache 207 (25) nicht aus den Single-Charts wegzudenken. Mit seiner neuen Platte "Gartenstadt" erobert der Rapper und Sänger nun auch die Album-Charts. Als höchster Neueinsteiger sichert sich Apache 207 den Thron der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment.

One-Direction-Star Niall Horan (29) landet mit "The Show" direkt auf der Zwei, während sich "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Vol. 10" auf Rang drei vorkämpft. Die Top Five werden von Stray Kids ("5-Star") auf Platz vier und Peter Fox (51, "Love Songs") auf der Fünf vervollständigt.

Apache 207 steuert vier von fünf Songs bei

Auch wenn die "Friesenjung"-Neufassung von Ski Aggu, Joost und Otto Waalkes (74) weiter die Single-Charts anführt, dominiert Apache 207. Sein gemeinsamer Song "Komet" mit Udo Lindenberg (77), seit 21 Wochen in den Single-Charts, rangiert auf der Zwei. Mit "Wenn das so bleibt", "Was weißt du schon" - höchster Neueinstieg der Woche auf der Vier - und "Breaking Your Heart" belegt er zudem die übrigen Plätze in der Top Five.

Wer die neuen Apache-Songs live hören möchte, bekommt in diesem Sommer Gelegenheit dazu. Der Rapper ist auf Open-Air-Tour und tritt laut seiner Homepage zwischen Juli und September unter anderem in Mannheim, Dresden, Freiburg, Essen und Berlin auf. Zudem stehen einige Festival-Auftritte an, wie etwa an diesem Wochenende auf dem Lido Sounds in Linz oder im August auf dem Zürich Openair.