Die Besetzung für die geplante US-Komödie «Love, Weddings and Other Disasters» ist hochkarätig.

Diane Keaton («Book Club») und Jeremy Irons («Red Sparrow») sollen die Hauptrollen übernehmen, Veronica Ferres («Salt and Fire») und Diego Boneta («Rock of Ages») spielen ebenfalls mit, wie die Hollywood-Produzentin Nadine de Barros von der Firma Fortitude International am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.

Die Filmblätter «Variety» und «Hollywood Reporter» hatten zuvor berichtet, dass der Regisseur Dennis Dugan («Kindsköpfe») den Independent-Film inszenieren wird. Die Komödie dreht sich um eine Gruppe von Hochzeitsplanern, die für ihre Kunden ein makelloses Erlebnis kreieren wollen, während ihre eigenen Beziehungen alles andere als perfekt sind. Fortitude will das Projekt im September bei den Filmfestspielen in Toronto Käufern vorstellen. Die Dreharbeiten sollen ebenfalls im September in Boston starten.

Die deutsche Schauspielerin Veronica Ferres (54, «Das Superweib», «Schtonk!») hatte im Februar eine Rolle in dem Drogen-Thriller «Dreamland» an der Seite von Oscar-Preisträger Gary Oldman erhalten. Die Schauspielerin, die zwischen München und Los Angeles pendelt, hat schon an der Seite vieler Hollywood-Stars gedreht. Dazu zählen unter anderem der Thriller «Siberia - Tödliche Nähe» mit Keanu Reeves und das Comedy-Drama «The Comedian» mit Robert De Niro.